Washington classifica ataque de colonos israelenses como 'terrorista'

Ele também pediu que "a justiça seja feita com a mesma rigidez em todos os casos de violência extremista, independentemente dos autores".

O Escritório do Departamento de Estado dos EUA para o Oriente Médio já havia denunciado o "ataque terrorista de um colono israelense extremista" no sábado, em sua conta na rede social X, antigo Twitter.

Qusai Jamal Maatan, de 19 anos, morreu na sexta-feira em confrontos com colonos israelenses a leste de Ramallah, na Cisjordânia ocupada.

Um dos dois suspeitos é, de acordo com a mídia israelense, um ex-porta-voz de um membro do partido de extrema direita Itamar Ben Gvir, atual ministro de Segurança Pública do governo de Benjamin Netanyahu.

Cerca de três milhões de palestinos vivem na Cisjordânia, território ocupado por Israel desde 1967. Cerca de 490.000 colonos judeus também vivem em assentamentos considerados ilegais pela ONU de acordo com o direito internacional.