Treze migrantes haitianos morrem em acidente na República Dominicana

Pelo menos 13 migrantes haitianos morreram afogados na noite de domingo na província de Valverde, noroeste da República Dominicana, quando a caminhonete que os transportava clandestinamente caiu em um canal de irrigação, informaram as autoridades dominicanas.

"Todos eram transportados ilegalmente do Haiti, supostamente com destino à cidade de Santiago e Santo Domingo", disse a polícia na nota que detalha que, entre os mortos, estavam duas meninas, uma recém-nascida e outra de quatro anos de idade, nove homens e duas mulheres.

Os mortos estavam "sem documentos" e iam a bordo de um veículo 4x4. "Constatou-se que todos os corpos que foram recuperados das águas não gozam ou não têm em seu poder a documentação que lhe credite a permanência legal no país", declarou à imprensa o promotor da Procuradoria, Amewdy Tejada.

As condições em que ocorreu o acidente não estão "muito claras", mas sabe-se que o veículo "caiu no canal de irrigação", acrescentou Tejada. A polícia apontou, ao mesmo tempo, que o motorista perdeu o controle da caminhonete.

"Até o momento não foi possível apurar a identidade do motorista do veículo, nem o seu estado, porque teria desaparecido do local da tragédia, segundo os dados preliminares obtidos", acrescentou a instituição.

Segundo a imprensa local, a caminhonete transportava entre 16 e 18 pessoas no veículo, das quais restaram três sobreviventes.