Reino Unido começa a deslocar solicitantes de asilo para polêmicas barcas

Com dificuldades nas pesquisas a um ano das próximas eleições legislativas, o primeiro-ministro britânico, o conservador Rishi Sunak, priorizou "parar as embarcações" que atravessam o Canal da Mancha ilegalmente e vem aumentando suas iniciativas nesse sentido nos últimos dias.

O sistema de asilo do Reino Unido está sobrecarregado com pedidos de asilo, e mais de 130.000 casos ainda estão sendo avaliados. Alguns remontam a até seis meses, de acordo com dados do governo.

Mais de 45.000 migrantes tentaram cruzar o canal em 2022 e, desde o início deste anos, esse número chega a 15.000. Quem atravessa não tem direito a pedir asilo, de acordo com uma nova lei que entrou em vigor em julho.

A lei prevê que os migrantes sejam deportados para países terceiros, como Ruanda, medida que está, atualmente, bloqueada pelos tribunais.