Rei do Camboja nomeia filho de primeiro-ministro como novo chefe de Governo

O rei do Camboja nomeou nesta segunda-feira (7) Hun Manet como novo primeiro-ministro do país, depois que o político foi designado para o cargo pelo pai, Hun Sen, que foi o chefe de Governo da nação por quase quatro décadas.

Poucos dias após sua vitória tranquila nas eleições de julho, Hun Sen, um dos líderes mundiais mais longevos no poder, anunciou que deixaria o cargo de primeiro-ministro e entregaria o poder ao filho mais velho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As eleições foram muito criticadas e consideradas uma farsa depois que o Partido Candlelight, de oposição, foi impedido de participar no pleito por um tecnicismo. O governante Partido Popular do Camboja (CPP) conquistou 120 das 125 cadeiras na Câmara Baixa do Parlamento.

Nesta segunda-feira, após um pedido de Hun Sen, o rei Norodom Sihamoni publicou um decreto real com a nomeação do "doutor Hun Manet como primeiro-ministro do Reino do Camboja para o sétimo mandato do Parlamento".

O novo chefe de Governo e seu gabinete ainda precisam superar uma moção de confiança no Legislativo em 22 de agosto.

Embora tenha insistido que não vai interferir no governo do filho, de 45 anos, Hun Sen também prometeu aos cambojanos que permanecerá à frente da política do país.