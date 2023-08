Poluição plástica nos oceanos é menor, mas mais duradoura, diz estudo

"A maior parte da massa de plásticos está composta por grandes objetos" (de mais de 2,5 centímetros), que flutuam com mais facilidade, explicam os autores do estudo.

Em contrapartida, a quantidade de detritos plásticos flutuando no mar - cerca de 3,2 milhões de toneladas - seria muito maior do que a calculada hoje em dia.

De acordo com esse relatório, publicado na revista Nature Geoscience, há menos plástico nos mares do que se estimava até agora, mas mais detritos flutuantes.

Cientistas de Holanda e Alemanha chegaram a essas conclusões a partir de projeções baseadas em dados procedentes de observações do litoral, da superfície e das profundezas dos oceanos.

A quantidade de plástico lançada no mar seria muito inferior à estimada até agora pelos cientistas, mas o material descartado seria mais duradouro, diz um estudo publicado nesta segunda-feira (7) por uma equipe de pesquisadores.

A boa notícia é que os objetos grandes na superfície são mais fáceis de serem coletados do que os microplásticos. A má, é que os plásticos permanecem muito mais tempo no oceano do que se pensava.

"Isso significa que levará mais tempo até que os efeitos das medidas de combate ao lixo plástico sejam visíveis", destaca Mikael Kaadorp, da Universidade de Utrecht, autor principal do relatório.

"Será ainda mais difícil voltar à situação anterior e, se não agirmos agora, os efeitos serão notados durante muito mais tempo", adverte.