Morre William Friedkin, diretor de 'O Exorcista' (imprensa)

O americano William Friedkin, diretor do clássico de terror "O Exorcista" e do vencedor do Oscar "Operação França", morreu aos 87 anos, informou a mídia nesta segunda-feira (7).

Friedkin morreu em Los Angeles, disse sua esposa e ex-CEO da Paramount Studios, Sherry Lansing, ao Hollywood Reporter.

