Morre William Friedkin, diretor de 'O Exorcista', aos 87 anos

O americano William Friedkin, diretor do clássico de terror "O Exorcista" e do vencedor do Oscar "Operação França", morreu nesta segunda-feira (7) aos 87 anos, informou um amigo da família à AFP.

Friedkin faleceu em Los Angeles, depois de vários problemas de saúde nos últimos anos, disse Stephen Galloway, ex-diretor executivo do Hollywood Reporter.

"Ele morreu esta manhã", detalhou Galloway após conversar com a esposa de Friedkin, Sherry Lansing, ex-CEO da Paramount Studios.

O diretor "trabalhou até algumas semanas atrás", mas "sua saúde estava em declínio", acrescentou.

Friedkin fez parte do movimento "Nova Hollywood", no qual uma geração de influentes jovens reformulou a indústria do cinema nos Estados Unidos, amplamente moldada e controlada por poderosos estúdios.

Junto com colegas como Francis Ford Coppola e Martin Scorsese, Friedkin abriu caminho no início dos anos 1970 com o drama policial "Operação França" (1971).