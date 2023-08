Filipinas convoca embaixador chinês por incidente com canhão de água no Mar da China Meridional

O governo de Filipinas convocou o embaixador da China na segunda-feira (7) e apresentou um protesto diplomático sobre o uso de canhões de água pela guarda costeira chinesa em um confronto de fim de semana com navios filipinos no disputado Mar da China Meridional, disseram autoridades.

O tenso impasse de horas ocorreu no sábado (5) perto da ilha oceânica Second Thomas Shoal, que foi ocupada por décadas por forças filipinas a bordo de um navio da marinha enferrujado e encalhado, mas que também é reivindicado pela China. Foi o mais recente surto de conflitos territoriais no Mar da China Meridional envolvendo China, Filipinas, Vietnã, Malásia, Taiwan e Brunei.

Os Estados Unidos, a União Europeia, a Austrália e o Japão expressaram apoio às Filipinas e preocupação com as ações chinesas. Os EUA renovaram alerta de que é obrigado a defender seu aliado de longa data se navios e forças públicas de Filipinas forem atacados armados, inclusive no Mar da China Meridional. Fonte: Associated Press.