Explosão em armazém de grãos em porto na Turquia deixa ao menos 12 pessoas feridas

Uma explosão em um armazém de grãos no porto de Derince, no noroeste da Turquia deixou pelo menos 12 pessoas feridas, informaram as autoridades. Uma investigação preliminar mostra que a explosão foi causada pela "compressão do pó de trigo durante a transferência do trigo de um barco para o armazém", disse Seddar Yavuz, governador da província de Cocaeli. A explosão ainda está sob investigação, acrescentou. O prefeito de Izmit, Tahir Buyukakin, disse que três dos feridos foram hospitalizados em estado grave, mas que não há desaparecidos. O Ministério dos Transportes informou que nenhuma embarcação foi afetada. Fonte: Associated Press.