Comunicado do Business Wire :AVEVA

A AVEVA, líder mundial em software industrial, que promove a transformação digital e a sustentabilidade, abriu as inscrições para a sua Competição Acadêmica AVEVA Process Simulation. A competição serve como uma plataforma para estudantes de engenharia na América do Norte e Europa demonstrarem suas habilidades em simulação de processos e oferece a oportunidade para garantir um estágio na AVEVA ou de levar para casa um prêmio em dinheiro no valor de $ 3.000. A competição é aberta a alunos que residem nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Suíça, Noruega e UE. A Competição Acadêmica AVEVA Process Simulation anual é uma oportunidade excepcional para alunos de engenharia química enriquecerem suas habilidades de simulação de processos com o uso da tecnologia mais recente. Os participantes são convidados a enfrentar problemas de sustentabilidade do mundo real usando o AVEVA Process Simulation, o novo paradigma na engenharia de processos. Mesmos os alunos sem nenhuma experiência anterior podem mergulhar neste software fácil de usar para liberar o seu potencial. Mihaela Hahne, diretora sênior de Desenvolvimento de Vendas - Meio Acadêmico na AVEVA, disse, "Como uma fornecedora de software industrial, a AVEVA está comprometida em inspirar os engenheiros químicos para ajudar a solucionar os desafios de sustentabilidade do mundo desde os estágios iniciais de suas carreiras. A Competição Acadêmica AVEVA 2023 foi idealizada para encorajar os alunos a desenvolver habilidades profissionais e a solucionar problemas de engenharia da vida real." A competição da AVEVA desempenha um papel significativo no desenvolvimento de uma nova geração de engenheiros, além de atingir seu objetivo de promover o crescimento industrial sustentável e inclusivo.

Em 2021, a Competição Acadêmica AVEVA atraiu mais de 100 inscrições. Um total de 46 equipes de quatro pessoas cada e 32 alunos individuais de 20 universidade por toda a América do Norte participaram do evento naquele ano. No mesmo ano, 59 alunos individuais e 53 equipes de quatro alunos participaram da mesma competição da Europa. Hahne acrescentou: "Testemunhamos algumas realizações notáveis nos anos anteriores. Acreditamos que, em parceria com as universidades, podemos ajudar a projetar e construir juntos um futuro sustentável. Os alunos de hoje moldarão o futuro de nosso planeta e enfrentarão os desafios apresentados pela mudança climática". Lea Scharli, engenheira de Suporte de Simulação na AVEVA,disse: "A Competição Acadêmica AVEVA Process Simulation é uma ótima oportunidade para os alunos trabalharem em problemas reais e obter perspectivas sobre as possibilidades da simulação de processos. Tendo participado da edição anterior da competição, fui desafiada a colocar em prática meus conhecimentos teóricos da universidade - o que me levou a trabalhar na AVEVA como engenheira! Por meio deste programa, a AVEVA apoia os alunos profissionalmente e pessoalmente, e abre vários caminhos para o avanço. O potencial é infinito com o AVEVA Process Simulation. Os engenheiros e usuários podem implementar seus próprios modelos, o que nos permite trabalhar livremente e solucionar problemas de forma criativa".

O desafio deste ano diz respeito à produção e transporte de hidrogênio de forma limpa e sustentável. Os alunos utilizarão a mesma ferramenta empregada atualmente pelas maiores empresas do setor químico. A experiência de usar o mesmo software que os empregadores em potencial coloca os alunos participantes à frente de seus colegas e aprimora seu perfil profissional. O AVEVA Process Simulation é um software habilitado para a nuvem usado para projetar e otimizar equipamentos, processos e plantas industriais. A facilidade de uso inovadora e as conexões de dados simples permitem que as equipes de engenharia avaliem mais ideias com maior rapidez. As métricas de gases de efeito estufa incorporadas diretamente nos modelos ajudam a colocar a sustentabilidade no centro da engenharia de processos. -FIM-

Sobre a AVEVA A AVEVA é líder mundial em software industrial, despertando engenhosidade para promover o uso responsável dos recursos mundiais. A plataforma de nuvem industrial segura e os aplicativos da empresa permitem que as empresas aproveitem o poder de suas informações e melhorem a colaboração com clientes, fornecedores e parceiros. Considerada uma das empresas mais inovadoras do mundo, a AVEVA oferece suporte aos clientes com soluções abertas e a experiência de mais de 6.400 funcionários, 5.000 parceiros e 5.700 desenvolvedores certificados. A empresa, que tem operações no mundo inteiro, possui sua sede em Cambridge (Reino Unido). Saiba mais em www.aveva.com.