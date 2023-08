Austrália vence Dinamarca (2-0) e se classifica às quartas da Copa feminina

A Austrália se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo feminina ao derrotar a Dinamarca por 2 a 0 nesta segunda-feira, em Sydney, em jogo que marcou o retorno da estrela Sam Kerr.

As australianas abriram o placar no primeiro tempo com um gol no primeiro tempo de Caitlin Foord (29') e ampliaram na etapa final com Hayley Raso (70').

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A próxima adversária da Austrália sairá do confronto entre França e Marrocos, que fazem o último jogo das oitavas de final nesta terça-feira.

hgs/dam/cb