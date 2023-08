A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) PRAGA (República Tcheca) - Visita do presidente moçambicano Filipe Nyusi -

Esportes

SYDNEY (Austrália) - Futebol: Copa do Mundo Feminina - (até 20 de Agosto)

QUARTA-FEIRA, 9 DE AGOSTO DE 2023

Mundo

MUNDO - Dia Internacional dos Povos Indígenas do Mundo -

América

(+) ALBUQUERQUE (Estados Unidos) - Presidente Joe Biden visita Novo México para promover programa de redução da inflação -

Europa

(+) GENEBRA (Suíça) - Conferência de imprensa da OMS sobre emergências de saúde em curso -

QUINTA-FEIRA, 10 DE AGOSTO DE 2023

América

(+) BOGOTÁ (Colômbia) - Presidente suíço Alain Berset visita Colômbia para reunião com presidente Petro - 10H00

Europa

(+) VOSTOCHNY (Rússia) - Lançamento da sonda lunar Luna-25 -

Ásia-Pacífico

(+) COREIA DO SUL - Previsão de que o tufão Khanun toque o solo -

SEXTA-FEIRA, 11 DE AGOSTO DE 2023

América

NOVA YORK (Estados Unidos) - Hip Hop 50 Live, show marca os 50 anos do nascimento do hip-hop -

SÁBADO, 12 DE AGOSTO DE 2023

Mundo

MUNDO - Dia Internacional da Juventude -

Ásia-Pacífico

SINGAPURA (Cingapura) - Príncipe Harry participa de jogo de polo beneficente -

DOMINGO, 13 DE AGOSTO DE 2023

América

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Centenário do hotel Copacabana Palace -

(+) ARGENTINA - Primárias para eleições gerais -

SEGUNDA-FEIRA, 14 DE AGOSTO DE 2023

América

(+) CARACAS (Venezuela) - Negociações de paz entre governo e guerrilha ELN -

TERÇA-FEIRA, 15 DE AGOSTO DE 2023

Ásia-Pacífico

(+) NOVA DÉLI (Índia) - Celebrações do Dia da Independência -

África

PIETERMARITZBURG (África do Sul) - Audiência no julgamento de corrupção do ex-presidente Zuma - (até 16)