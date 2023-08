Picadas de cobra na Venezuela, entre a ignorância e a falta de antídotos

Uma menina perdeu a perna após uma picada de cobra na Venezuela: havia recebido o antídoto, mas a família decidiu injetar urina de veado na criança e a amputação se tornou inevitável.

Esses tipos de misturas, assim como outros "remédios caseiros" como espirrar gasolina na região ou chupar a ferida, que podem agravar a situação, são uma amostra do enorme desconhecimento geral sobre como lidar com esses animais, em meio a uma crise crônica no sistema de saúde.

A ONG especializada 'Fundación Vivarium' busca "ser parte da solução" com conversas educativas e uma linha telefônica aberta a possíveis vítimas de picadas.

"Picada (na) perna esquerda com edema em membro esquerdo inferior, 6:40 da manhã": Alexander Puerta, de 53 anos, passa horas no celular respondendo mensagens e telefonemas de várias regiões do país com pedidos de ajuda.

Primeiro, solicita os dados da pessoa picada e, se for possível, fotos da cobra que a picou para identificar a espécie.

A ONG formula perguntas que descartam falsos alarmes antes de ativar seu protocolo, que serve de ponte para as autoridades sanitárias, consulta a médicos e localização de hospitais com antídotos.