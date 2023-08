Vigília com papa reúne 1,5 milhão de pessoas em Lisboa

Cerca de 1,5 milhão de pessoas se reuniram neste sábado (5) à noite num parque nos arredores de Lisboa para a vigília da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) presidida pelo papa Francisco, anunciou o Vaticano, citando uma estimativa das autoridades portuguesas.

Os organizadores esperavam até um milhão de peregrinos de todos os continentes para esta grande vigília, um dos pontos altos do maior encontro de católicos do mundo, que será seguido por uma missa final no domingo de manhã.

