Presidente eleito do Paraguai quer Mercosul 'mais aberto' e rejeita moeda comum

O presidente eleito do Paraguai, Santiago Peña, que assumirá em 15 de agosto, mostrou-se partidário de um Mercosul "mais aberto" e rechaçou a ideia promovida por Brasil e Argentina de criar uma moeda comum para o bloco sul-americano.

Em entrevista ao jornal argentino Infobae publicada neste sábado (5), Peña, de 44 anos, disse que quer "um Mercosul mais aberto" e reconheceu que entende a postura do Uruguai, que negocia acordos comerciais com terceiros sem a anuência do bloco, o que gerou uma forte crise no grupo fundado em 1991.

"Quero um Mercosul mais aberto. O Paraguai está no meio de duas economias muito grandes, o que também acontece com o Uruguai. Quando o presidente do Uruguai (Luis Lacalle Pou) diz que poderia negociar separadamente com a China, o que faz é levantar a voz e dizer-lhes 'senhores, ou flexibilizamos o Mercosul para nós ou teremos que sair em busca de outros mercados'", refletiu.

Em maio, durante uma visita a Montevidéu, Penã havia se mostrado a favor de manter a postura de seu país, favorável às negociações comerciais em bloco.

O Uruguai está em conversas avançadas para um Tratado de Livre Comércio (TLC) com a China ao qual seus parceiros do Mercosul se opõem, tendo o Brasil na liderança, e solicitou entrada no Acordo Transpacífico.

Montevidéu vem defendendo, há vários governos, que a falta de sucessos conjuntos em matéria de acordos comerciais deveria dar lugar a uma flexibilização do bloco que permita buscar uma abertura em diferentes velocidades, pela via individual.