Manchester City-Arsenal, um atrativo início de temporada pela Community Shield

No papel, o City chega a Wembley como grande favorito, depois de ter vencido os londrinos nos três confrontos da temporada passada, na FA Cup (1 a 0 em 27 de janeiro) e na Premier (3 a 1 em 15 de fevereiro e 4 a 1 em 26 de abril).

A partida tradicionalmente coloca o campeão da Premier contra o vencedor da FA Cup, mas quando o mesmo time vence as duas competições, os dois primeiros colocados do campeonato inglês fazem o duelo.

Esse duelo entre Manchester City e Arsenal vai relembrar a maratona que os dois travaram no último campeonato inglês, vencida no final pelos 'Skyblues' de Pep Guardiola à frente dos 'Gunners' de Mikel Arteta, que ficaram na liderança durante três quartos da competição.

O vencedor da Premier League e o vice-campeão se enfrentam no norte de Londres pelo tradicional "curtain raiser" (abertura das cortinas) da temporada inglesa, um título com pouca notoriedade, mas atrativo pelo potencial das duas equipes.

A Community Shield, que será disputada neste domingo em Wembley às 10h (horário de Brasília), entre Manchester City e Arsenal, é um atrativo início de temporada antes do começo da Premier League.

Erling Haaland não dirá o contrário. O jovem gigante norueguês, em sua primeira partida pelo City, foi criticado por passar em branco na frente do gol do Liverpool na derrota por 3 a 1 da Community Shield no ano passado.

Esse erro no início da temporada não impediu que o ex-atacante do Borussia Dortmund se tornasse uma máquina de marcar imparável na Premier League (36 gols e 8 assistências) e na Liga dos Campeões (12 gols).

Com seu 'Exterminador do Futuro' de 23 anos, os 'Citizens' esperam desta vez ganhar uma Community Shield que muitas vezes tem escapado desuas mãos. Nas doze edições anteriores, foram mais vezes perdedores (2011, 2014, 2021 e 2022) do que vencedores (2018 e 2019).