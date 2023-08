Contagem regressiva para ultimato da Cedeao contra golpistas do Níger

A pressão da comunidade internacional aumentou neste sábado (5) sobre os golpistas que tomaram o poder no Níger, na véspera do fim do ultimato da Comunidade Econômica de Estados de África Ocidental (Cedeao), que citou a possibilidade de uma intervenção militar.

Os líderes da Cedeao definiram na sexta-feira um plano de uma possível intervenção militar para reverter o golpe de Estado de 26 de julho, que derrubou o presidente do Níger, Mohamed Bazoum.

"Foram definidos todos os elementos de uma possível intervenção, incluindo os recursos necessários e como e quando iremos mobilizar essa força", disse o comissário de Assuntos Políticos e Segurança da Cedeao, Abdel-Fatau Musah, ao final de uma reunião em Abuja (Nigéria).

Em 30 de julho, a Cedeao anunciou aos golpistas o prazo de sete dias, ou seja, até a noite de domingo (6), para o retorno de Bazoum ao poder, sob pena do uso da "força".

Vários exércitos da região, como o de Senegal, afirmaram que estão preparados para enviar soldados.

A Costa do Margim também pode participar na intervenção, afirmou uma fonte da delegação marfinense em Abuja. "A decisão de intervir está nas mãos dos políticos", disse.