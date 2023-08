Superfície dos oceanos alcança temperatura recorde

A temperatura média da superfície dos oceanos esta semana atingiu o recorde de 20,96 ºC, segundo dados do observatório europeu Copernicus divulgados nesta sexta-feira (4).

Esse pico, que segundo a base de dados ERA5 foi atingido em 30 de julho, superou "o recorde anterior de 20,95ºC de março de 2016", disse à AFP um porta-voz da Copernicus.

Esses dados se referem aos oceanos entre o paralelo 60 norte e sul e excluem somente as regiões polares.

Os oceanos absorvem 90% do excesso de calor do sistema terrestre causado pela atividade humana da era industrial.

Esse acúmulo de energia segue aumentando à medida que os gases de efeito estufa se acumulam na atmosfera.

Piers Forster, da Universidade de Leeds no Reino Unido, disse que os dados da Copernicus eram "muito sólidos" e que foram confirmados por observações via satélites e registros de temperatura tirados diretamente do mar por barcos e boias meteorológicas.