Papa celebra via crucis diante de uma multidão de jovens católicos em Lisboa

O papa Francisco celebrou uma via crucis diante de 800.000 peregrinos na tarde desta sexta-feira (4) em Lisboa, durante o terceiro dia de sua visita a Portugal para o grande encontro de católicos na Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Como já ocorreu na quinta-feira, o pontífice de 86 anos percorreu no "papamóvel" os arredores do parque Eduardo VII, no centro da capital portuguesa, aclamado por milhares de jovens fiéis que cantavam "Esta é a juventude do papa!" e agitavam bandeiras coloridas de inúmeros países.

Apesar de ter sido submetido a uma importante operação no abdômen há dois meses, e de se deslocar em cadeira de rodas ou apoiado em uma bengala, o pontífice se mostra sorridente e em boa forma em Lisboa.

O "papamóvel", rodeado por um cordão de seguranças, parou diversas vezes para saudar os fiéis e benzer vários bebês.

Desses extensos jardins com vista para o Tejo, Francisco depois presidiu a via crucis, uma recriação das etapas da crucificação e morte de Jesus.

Durante essa cerimônia, houve depoimentos de jovens, música e uma atuação artística das diferentes alturas que compõem o grande palco azul instalado para a JMJ.