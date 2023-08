Opositor de Putin, Alexei Navalny é condenado a mais 19 anos de prisão

A justiça decidiu também que ele deve cumprir a nova sentença em um "regime especial", como são chamadas as prisões mais rígidas da Rússia construídas para condenados à prisão perpétua ou "reincidentes especialmente perigosos".

Aos 47 anos, Navalny já cumpre penas que somam mais de 11 anos de prisão por violações de liberdade condicional, fraude e desobediência civil. Agora, foi condenado mais uma vez no caso relacionado às atividades da fundação contra corrupção criada por ele.

Carismático e adorado por seus apoiadores, Navalny é o principal opositor do governo russo. Nos últimos anos tem sido um crítico ferrenho de Vladimir Putin, o presidente que é visto pelo ocidente como um criminoso de guerra, mas que tem 80% de aprovação entre os russos mesmo depois de invadir a Ucrânia.

A União Europeia também afirma que a prisão é motivada por questões políticas e pediu a libertação imediata do advogado. "Esta é uma indicação clara de que o sistema jurídico russo continua a ser instrumentalizado contra o Navalny. Também mostra o quanto as autoridades russas têm medo dele", afirmou em nota o Conselho Europeu.

Dois anos depois, quase morreu vítima de um envenenamento enquanto voava da Sibéria para Moscou. Depois de ser atendido em solo russo, ficou internado em Berlim. Os testes feitos na Alemanha identificaram que a presença do agente nervoso da era soviética, Novichok. A descoberta elevou o tom das críticas contra o Kremlin que foi acusado de envenenar o opositor.

A história do opositor russo foi contada no documentário Navalny, que levou o Oscar de melhor documentário em 2023, uma premiação que desagradou russos e ucranianos.

Controvérsias do opositor de Putin

Em 2021, voltou para a Rússia apesar das ameaças de prisão e foi detido no aeroporto de Moscou ao desembarcar. Mais uma vez, milhares de apoiadores protestaram apoio à Nalvany.

Na época, o porta-voz do Kremlin Dmitri Peskov denunciou o que chamou de "politização" de Hollywood. Os ucranianos, por sua vez, tinham uma produção nacional entre os indicados. Eles preferiam que o Oscar tivesse sido entregue ao documentário "House of Splinters", que mostra a destruição de um orfanato durante a guerra.

A premiação "provou mais uma vez que a propaganda russa funciona muito bem e sabe como promover pseudo-heróis onde não há heróis", disse Azad Safarov, um dos produtores do documentário ucraniano.

A desconfiança que o opositor russo desperta em Kiev tem um motivo: a Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.

Recentemente, Navalny defendeu que Moscou deveria respeitar a divisão de fronteiras de 1991 que estabelece a península como parte da Ucrânia. Antes disso, no entanto, chegou a dizer que a Crimeia não é um "sanduíche" que poderia passado adiante e sugeriu que os moradores da península decidissem a própria nacionalidade em referendo.

No passado, Navalny também irritou muçulmanos ao compará-los com "baratas" e defender o extermínio em um vídeo de 2007. Na gravação, ele se apresenta como um "nacionalista certificado". (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)