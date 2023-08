Drones ucranianos atacaram base russa no Mar Negro

A Ucrânia atacou, nesta sexta-feira (4), com drones a base naval russa de Novorossiysk, no Mar Negro, e uma fonte das forças de segurança afirmou que a ação contra o navio russo "Olenegorski Gorniak" foi "bem-sucedida".

Uma fonte do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) confirmou à AFP o envolvimento da instituição no ataque com drones contra uma base no sudoeste da Rússia.

Um vídeo obtido pela AFP mostra um drone se aproximando de um navio de guerra até a transmissão ser interrompida pouco antes do impacto. O SBU confirmou a autenticidade das imagens.

Ao ser questionado se a Ucrânia havia atacado o navio de desembarque "Olenegorski Gorniak", uma fonte da força de segurança ucraniana respondeu que "o ataque (...) em Novorossiysk foi bem-sucedido". "Este navio de guerra em particular era o alvo", acrescentou.

Novorossiysk também é um importante porto de petróleo que abriga o terminal de um oleoduto de mais de 1.500 km de extensão, que começa no oeste do Cazaquistão e passa pelas regiões russas ao norte do Mar Cáspio.

O ministério da Defesa da Rússia afirmou que suas tropas derrubaram 13 drones que atacaram nesta sexta-feira a península da Crimeia, mas que os ataques não provocaram vítimas ou danos.