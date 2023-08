Comunicado do Business Wire :Saudi Fund for Development

O CEO do Fundo Saudita para o Desenvolvimento (SFD), Sultan Al-Marshad, assinou hoje o primeiro contrato de empréstimo de desenvolvimento do SFD no valor de US$ 75 milhões com o primeiro-ministro de Santa Lúcia, Philip Joseph Pierre, para financiar o "Projeto de reconstrução e reabilitação do Hospital St. Jude" em Santa Lúcia.

(holding the agreement from left to right): The Saudi Fund for Development (SFD) Chief Executive Officer, H.E. Sultan Al-Marshad, and the Prime Minister of Saint Lucia, Hon. Philip Joseph Pierre (Photo: AETOSWire)

Também esteve presente o Ministro das Relações Exteriores, Comércio Internacional e Aviação Civil de Santa Lúcia, Alva Baptiste, o Ministro da Saúde, Bem-estar e Assuntos da Terceira Idade de Santa Lúcia, Moses Jn. Baptiste, o Conselho de Ministros e funcionários de ambos os governos.

O empréstimo do SFD ajudará a fornecer um centro de saúde integrado que oferece atendimento médico secundário à população local, com capacidade para cerca de 100 leitos. O projeto também renovará várias de suas alas e prédios anexos e, como parte disso, o hospital será equipado com instalações de última geração que ajudarão a oferecer excelentes serviços de saúde à população de Santa Lúcia.

Na ocasião, o primeiro-ministro de Santa Lúcia, Philip Joseph Pierre, disse: "Hoje, estamos um passo mais perto de compensar o povo de Santa Lúcia, particularmente o povo do sul da ilha, garantindo financiamento para a reconstrução do Hospital St. Jude. Conseguimos atingir esse marco com o apoio do Reino da Arábia Saudita por meio do SFD, ao abraçarmos uma nova era de colaboração para encontrar soluções sustentáveis para lidar com problemas prementes".