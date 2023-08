Comunicado do Business Wire :Pottery Barn

A Pottery Barn Kids e a Pottery Barn Teen, marcas do portfólio da Williams-Sonoma, Inc. (NYSE: WSM), a maior varejista de artigos para o lar digitais, conceituais e sustentáveis do mundo, anunciaram hoje o lançamento da maior coleção de volta às aulas das marcas para crianças e adolescentes, incluindo uma nova coleção acessível de mochilas e móveis de estudo adaptáveis. Com belíssimo design, qualidade e funcionalidade aprimorada, a nova coleção acessível combina os designs mais populares das marcas com recursos inteligentes que oferecem compatibilidade com dispositivos para mobilidade. A coleção de volta às aulas completa, que inclui mochilas, lancheiras, recipientes para alimentos, móveis de estudo, acessórios e decoração, já está disponível na Pottery Barn Kids e na Pottery Barn Teen.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia.

Pottery Barn Kids (Photo: Business Wire)

A Pottery Barn Kids e a Pottery Barn Teen oferecem mais opções do que nunca para se preparar para a temporada de volta às aulas. Os clientes podem comprar por idade, categoria de produto, cor, design ou estilo de personalização para encontrar exatamente o que precisam. As novas coleções estão disponíveis on-line, nas lojas físicas e podem ser compradas com facilidade de dispositivos móveis com os novos aplicativos Pottery Barn Kids e Pottery Barn Teen. As marcas também oferecem um guia aprimorado de equipamentos on-line, que apresenta os designs de mochilas e lancheiras com guias de tamanhos para visualizar facilmente o que cabe em cada mochila. Veja o guia on-line em www.potterybarnkids.com/gear-guide e https://www.pbteen.com/shop/backpacks-luggage/bags-gear-guide.

"Estamos orgulhosos de apresentar nossa maior coleção de volta às aulas na Pottery Barn Kids e na Pottery Barn Teen, incluindo novos estilos produzidos com materiais ecológicos, funcionalidade aprimorada e uma variedade de designs acessíveis para usuários de dispositivos para mobilidade", disse Jennifer Kellor, presidente da Pottery Barn Kids e da Pottery Barn Teen. "Com esta coleção, ainda mais pessoas podem encontrar o que precisam nos designs modernos que elas adoram, com a qualidade pela qual nossas marcas são conhecidas, para se prepararem para o ano letivo."

Ao conceber as coleções acessíveis, as equipes de design da Pottery Barn Kids e da Pottery Barn Teen receberam contribuições de crianças e adolescentes que usam dispositivos para mobilidade, de seus pais e de cuidadores, para adicionar novos recursos aos designs mais vendidos de mochilas e mesas, aumentando a acessibilidade.