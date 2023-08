PRINCIPAL NOTÍCIA

EUA TRUMP JUSTIÇA: Trump comparece a tribunal acusado de conspiração nas eleições de 2020

=== EUA TRUMP JUSTIÇA ===

WASHINGTON:

Trump comparece a tribunal acusado de conspiração nas eleições de 2020

O ex-presidente Donald Trump, grande favorito para vencer a disputa republicana para disputar as eleições presidenciais de 2024, comparece nesta quinta-feira (3) a um tribunal de Washington depois de ter sido acusado de conspiração para tentar reverter o resultado da votação de 2020.

FOTOS, VIDEO

WASHINGTON:

Gastos legais de Trump estão esvaziando caixa de campanha

Enfrentando uma série de casos na Justiça americana, Donald Trump teve de pagar vários milhões de dólares em gastos legais de defesa e agora se vê diante do possível esgotamento de recursos de sua campanha eleitoral para tentar retornar à Casa Branca.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

BRASÍLIA:

Desmatamento na Amazônia cede 66% em julho, mês de alta destruição

O desmatamento na Amazônia diminuiu 66% em julho em comparação ao mesmo período do ano passado, alcançando o menor número para esse mês em cinco anos, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pelo governo Lula, que atribuiu os resultados às suas políticas de controle na região.

-- EUROPA

LISBOA:

Papa recorda aos jovens a 'urgência dramática' da crise climática

O papa Francisco recordou nesta quinta-feira (3) aos jovens "a urgência dramática" do aquecimento global e defendeu uma "ecologia integral", no segundo dia de sua visita a Lisboa para participar na Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

KIEV:

Queimados pela guerra recebem tratamento gratuito na Ucrânia

O raio laser passa lentamente sobre as cicatrizes no tronco de Sergei Prishchepa, gravemente ferido e queimado na explosão de seu veículo em uma mina antitanque perto de Kiev, capital ucraniana.

JERMUK:

Cidade termal da Armênia quer esquecer as 'cicatrizes da guerra'

Jermuk já foi a estação de águas termais mais frequentada da Armênia, mas a cidade perto da fronteira com o Azerbaijão está sem turistas desde setembro de 2022, depois de ser alvo de uma série de bombardeios.

-- ÁFRICA

NIAMEY:

Milhares de pessoas expressam apoio ao golpe de Estado no Níger

Milhares de pessoas expressaram apoio nesta quinta-feira (3) em Niamey aos autores do golpe de Estado que derrubou o presidente do Níger, Mohamed Bazoum, que está sequestrado há oito dias e que teve a "libertação imediata" demandada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

FOTOS, VIDEO

-- ÁSIA

MOIRANG:

Habitantes do nordeste da Índia fogem assustados de conflitos étnicos

Conflitos étnicos no estado de Manipur, no nordeste da Índia, dividiram as comunidades, mas vítimas de ambos os lados contam histórias semelhantes sobre familiares assassinados, casas incendiadas e sentimentos de desespero.

KUNINGAN:

Adeptos de antiga fé da Indonésia lutam por reconhecimento

Em um ritual purificador para jovens seguidores de um antigo culto animista da Indonésia, Subrata, de 81 anos, acredita que as futuras gerações conseguirão vencer a discriminação e obter o reconhecimento desta fé presente no país muito antes da chegada do islã e do cristianismo.

MENTOUGOU, China:

Região de Pequim emerge de inundações sem luz e água potável

Nas margens de um rio ao oeste de Pequim, Chen Xiaoyuan, de 50 anos, limpa os escombros de uma ponte que levava à sua cidade antes do dilúvio devastador que atingiu a região nos últimos dias.

-- ORIENTE MÉDIO

GAZA:

Cinema ao ar livre oferece aos moradores de Gaza um alívio de frente para o mar

Na orla marítima da Faixa de Gaza, uma tela gigante ofereceu aos palestinos deste enclave - sob bloqueio israelense - um momento de alegria neste território há anos privado de cinema.

=== ECONOMIA ===

LONDRES:

Teto do preço do petróleo russo ainda não demonstrou total eficácia

A limitação do preço do petróleo russo, aprovada há oito meses pelos países ocidentais como parte das sanções pela guerra na Ucrânia, conseguiu moderar as receitas petrolíferas de Moscou, mas ainda não provou sua eficácia total, afirmam vários analistas.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

NICOSIA:

Chipre, o novo parque de diversões dos exploradores urbanos

Sob um sol escaldante, os balanços fazem ranger suas correntes. Abandonado há 11 anos, o parque de diversões Tivoli de Nicósia é um playground para os adeptos da exploração urbana ("urbex"), que descobrem os segredos da última capital dividida do mundo.

=== ESPORTE ===

-- COPA DO MUNDO FEMININA

BRISBANE:

Alemanha empata com Coreia do Sul e é eliminada da Copa feminina; Marrocos faz história

Depois das eliminações de Brasil e Canadá, a Alemanha protagonizou a terceira grande surpresa da Copa do Mundo feminina ao cair na primeira fase, com um empate em 1 a 1 com a coreia do Sul nesta quinta-feira (3), pelo Grupo H.

(Fbl Mundial Mulheres 2023)

