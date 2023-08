Golpistas do Níger responderão a toda 'agressão' da África Ocidental

Um desses acordos está relacionado ao "estacionamento" de tropas francesas no país e ao "estatuto" dos militares presentes no âmbito da luta antijihadista.

Na semana passada, as forças de segurança deste empobrecido e turbulento país do Sahel depuseram o presidente eleito Mohamed Bazoum, que está retido desde 26 de julho por sua guarda presidencial.

"Considerando a Cedeao como entidade impessoal, qualquer agressão ou tentativa de agressão contra o Estado do Níger encontrará uma resposta imediata e sem aviso prévio das forças de defesa e segurança nigerinas sobre um dos membros", declarou um dos líderes do golpe militar.

"Diante da atitude desenvolta e da reação da França em relação à situação" no Níger, os militares no poder decidiram "denunciar os acordos de cooperação no campo da segurança e defesa com este Estado", disse um deles.

Além disso, os militares anunciaram neste comunicado televisivo que "encerraram" as "funções" de seus embaixadores na França, Estados Unidos, Nigéria e Togo.