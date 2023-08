Comunicado do Business Wire :Watts Water Technologies, Inc

A Watts Water Technologies, Inc., (NYSE: WTS), mediante suas subsidiárias, um dos principais fabricantes e fornecedores mundiais de produtos e soluções para encanamento, aquecimento e qualidade da água, anunciou hoje os resultados do segundo trimestre de 2023.

"Obtivemos mais um trimestre de resultados recordes que superaram nossas expectativas, impulsionados pela contínua excelência operacional da equipe Watts. Gostaria de agradecer à equipe por suas contribuições ao nosso sucesso e seu apoio inabalável a nossos clientes", afirmou o Diretor Executivo, Robert J. Pagano Jr. "Geramos recorde de vendas, lucro operacional, margem operacional e EPS, apesar da desafiadora comparação com um segundo trimestre muito intenso em 2022. Devido a nosso desempenho no primeiro semestre e nossas expectativas para o terceiro trimestre, estamos aumentando nossa perspectiva para todo o ano de 2023. É esperado agora que o crescimento da receita orgânica varie de 2% negativo a 2% positivo, elevando o ponto médio em 2%. Também é esperado que a margem operacional ajustada varie de 16,7% a 17,3%, elevando o ponto médio em 100 pontos base. Nosso balanço patrimonial e fluxo de caixa permanecem fortes e oferecem ampla flexibilidade para continuar investindo na empresa e apoiar a execução de nossa estratégia a longo prazo."

Um resumo dos resultados financeiros do segundo trimestre é o seguinte:

-0- *T Segundo trimestre concluído em 25 de junho de 26 de junho de (valores em milhões, exceto informações por ação) 2023 2022 % mudança Vendas US$ 532,8 US$ 526,6 1 % Lucro líquido 75,9 69,7 9 % Lucro líquido diluído por ação US$ 2,26 US$ 2,07 9 % Itens especiais(1) 0,08 0,04 Ganhos ajustados por ação(1) US$ 2,34 US$ 2,11 11 % *T

-0- *T __________________________ (1) Itens especiais e ganhos ajustados por ação representam medidas financeiras não GAAP. Para obter uma reconciliação de itens GAAP para não GAAP, consulte as tabelas anexadas a este comunicado à imprensa. *T

Destaques Financeiros do Segundo TrimestreDesempenho do segundo trimestre de 2023 referente ao segundo trimestre de 2022

-- As vendas de US$ 533 milhões aumentaram 1% com base no relatório e ficaram estáveis organicamente, sobretudo devido a uma difícil comparação com o ano anterior, com crescimento orgânico de 16% no segundo trimestre de 2022. O crescimento orgânico de um dígito médio na Europa e Ásia-Pacífico, Oriente Médio e a África ("APMEA") foi compensado por um declínio orgânico de um dígito baixo nas Américas. As vendas de aquisições totalizaram cerca de US$ 8 milhões e são relatadas na APMEA. Movimentos cambiais desfavoráveis tiveram impacto insignificante no trimestre.

-- A margem operacional aumentou 60 pontos base em base relatada e 100 pontos base em base ajustada, impulsionada por preços favoráveis, mescla de produtos e produtividade, que mais do que compensaram a inflação, menor volume e investimentos incrementais. A margem operacional informada foi impactada desfavoravelmente pela reestruturação e encargos de aquisição não recorrentes.

Desempenho Regional

Américas

-- As vendas de US$ 367 milhões diminuíram 2% tanto em base relatada quanto em base orgânica, em grande parte devido a uma difícil comparação com o ano anterior, com crescimento orgânico de 22% no segundo trimestre de 2022. O crescimento em produtos de válvulas centrais foi mais do que compensado por quedas em conectores de gás, instrumentação marítima e produtos de aquecimento radiante.

-- A margem operacional aumentou 220 pontos base em base relatada e 210 pontos base em base ajustada como benefícios da realização de preços, mescla de produtos favorável e produtividade mais do que compensada pela inflação, menor volume e investimentos incrementais.

Europa

-- As vendas de US$ 136 milhões aumentaram 6% em uma base relatada, que incluiu movimentos cambiais favoráveis de 1%. As vendas orgânicas aumentaram 5%, impulsionadas sobretudo pela realização de preços, com crescimento nas vendas de produtos de soluções fluidas, parcialmente compensado por uma queda nas vendas de produtos de drenagem.

-- A margem operacional aumentou 50 pontos base em base relatada e diminuiu 10 pontos base em base ajustada. A margem operacional relatada se beneficiou de um declínio nos encargos de reestruturação em 2023. A margem operacional relatada e ajustada se beneficiou do aumento de preço e produtividade, mas estes benefícios foram mais do que compensados pela inflação, menor volume e investimentos incrementais.

APMEA

-- As vendas de US$ 30 milhões aumentaram 33% em uma base relatada, que incluiu movimentos cambiais desfavoráveis de 6%. As vendas orgânicas aumentaram 6%, impulsionadas pelo crescimento no Oriente Médio e na Austrália. As vendas de aquisições totalizaram cerca de US$ 8 milhões.

-- A margem operacional diminuiu 720 pontos base em base relatada, mas aumentou 250 pontos base em base ajustada. As margens relatadas e ajustadas se beneficiaram do aumento do volume de vendas comerciais e afiliadas, preço e produtividade, que mais do que compensaram a inflação. A margem operacional informada foi impactada desfavoravelmente pela reestruturação e custos de aquisição não recorrentes.

Fluxo de Caixa e Alocação de Capital

-- Nos primeiros seis meses de 2023, o fluxo de caixa operacional foi de US$ 101 milhões e os gastos líquidos de capital foram de US$ 12 milhões, resultando em fluxo de caixa livre de US$ 89 milhões. No mesmo período do ano passado, o fluxo de caixa operacional foi de US$ 45 milhões e os gastos líquidos de capital foram de US$ 12 milhões, resultando em fluxo de caixa livre de US$ 33 milhões. O fluxo de caixa operacional e livre aumentou devido ao maior lucro líquido e ao menor investimento em capital de giro. É esperada uma melhoria sequencial nos fluxos de caixa operacional e livre ao longo de 2023 devido à sazonalidade normal.

-- A Empresa recomprou cerca de 24.000 ações ordinárias classe A a um custo de US$ 4,0 milhões durante o segundo trimestre. Nos primeiros seis meses de 2023, a Empresa recomprou cerca de 47.000 ações a um custo de cerca de US$ 7,7 milhões. Cerca de US$ 20 milhões permanecem disponíveis para recompra de ações no âmbito do programa de recompra de ações autorizado em 2019, que não tem data de vencimento.

-- Em 31 de julho de 2023, o Conselho Administrativo da Empresa autorizou a recompra de até US$ 150 milhões adicionais de ações ordinárias classe A da Empresa de tempos em tempos no mercado aberto ou em transações negociadas de modo privado. O momento e o número de quaisquer ações recompradas serão determinados pela administração da Empresa com base em sua avaliação das condições de mercado. Não há data de vencimento para este programa.

Para obter uma reconciliação de itens GAAP para não-GAAP e uma declaração sobre o uso destas medidas para investidores e administração na avaliação de nosso desempenho operacional, consulte as tabelas anexadas a este comunicado à imprensa.

A Watts Water Technologies, Inc. irá realizar um webcast ao vivo de sua teleconferência para discutir os resultados do segundo trimestre de 2023 na quinta-feira, 3 de agosto de 2023, às 9h EDT. Este comunicado à imprensa e o webcast ao vivo podem ser acessados ao ingressar na seção de Relações com Investidores do site da Empresa em www.wattswater.com. Após o webcast, a gravação da chamada estará disponível no mesmo endereço até 4 de agosto de 2024.

A Watts Water Technologies, Inc., mediante suas subsidiárias, é líder mundial na fabricação de produtos inovadores para controlar a eficiência, segurança e qualidade da água em aplicações residenciais, comerciais e institucionais. A experiência da Watts em uma ampla variedade de tecnologias de água nos permite ser um fornecedor abrangente para o setor hídrico.

Este Comunicado à Imprensa inclui "declarações prospectivas" conforme definido na Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995, incluindo declarações referentes aos resultados financeiros esperados para 2023, incluindo receita, margens e fluxo de caixa, bem como nossa capacidade de gerenciar desafios macroeconômicos e condições de mercado mais suaves. Estas declarações prospectivas refletem nossas visões atuais sobre eventos futuros. Você não deve confiar em declarações prospectivas, pois nossos resultados reais podem diferir materialmente daqueles previstos como resultado de uma série de riscos e incertezas potenciais. Estes riscos e incertezas potenciais incluem, mas não estão limitados a: eficácia, tempo e economia esperada associados às nossas ações de corte de custos, programas e iniciativas de reestruturação e transformação; condições econômicas e financeiras atuais, que podem afetar os mercados de habitação e construção onde nossos produtos são vendidos, fabricados e comercializados; escassez e precificação de matérias-primas e suprimentos; nossa capacidade de competir de modo eficaz; mudanças nas taxas de juros variáveis sobre nossos empréstimos; inflação; incapacidade de expandir nossos mercados mediante aquisições; falha em desenvolver e introduzir com sucesso novas ofertas de produtos ou melhorias em produtos existentes; falha na fabricação de produtos que atendam às normas exigidas de desempenho e segurança; flutuações da taxa de câmbio; ciclicidade dos setores onde comercializamos nossos produtos, como atacadistas de encanamento e calefação e varejistas de materiais de construção; custos de conformidade ambiental; riscos e custos de responsabilidade do produto; mudanças no status do litígio atual; a guerra na Ucrânia; cadeia de fornecimento e interrupções logísticas ou escassez de mão de obra e interrupções da força de trabalho que possam afetar negativamente nossa cadeia de fornecimento, fabricação, distribuição ou outros processos comerciais; e outros riscos e incertezas discutidos no título "Item 1A. Fatores de Risco" e na Nota 15 das Notas às Demonstrações Financeiras Consolidadas em nosso Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano concluído em 31 de dezembro de 2022, apresentado à SEC, bem como fatores de risco divulgados em nossas apresentações subsequentes com a SEC. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar as informações contidas neste Comunicado à Imprensa, exceto conforme exigido por lei.

-0- *T WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. E SUBSIDIÁRIASDEMONSTRAÇÃO DE OPERAÇÕES CONSOLIDADAS(valores em milhões, exceto informações por ação)(sem auditoria) Segundo trimestre concluído em Semestre concluído em 25 de junho de 26 de junho de 25 de junho de 26 de junho de 2023 2022 2023 2022 Vendas líquidas US$ 532,8 US$ 526,6 US$ 1.004,5 US$ 989,8 Custo de bens vendidos 280,0 287,4 533,6 552,0 LUCRO BRUTO 252,8 239,2 470,9 437,8 Vendas, despesas gerais e administrativas 150,8 141,6 284,5 267,7 Restruturação 1,6 1,7 1,3 2,7 RECEITA OPERACIONAL 100,4 95,9 185,1 167,4 Outras despesas (receitas): Receitas de juros (1,3) - (1,7) (0,1) Despesas de juros 1,7 1,7 3,2 3,1 Outras despesas (receitas) líquida (0,6) - (0,5) 0,3 Total de outras despesas (receitas) (0,2) 1,7 1,0 3,3 RECEITA ANTES DO IMPOSTO DE RENDA 100,6 94,2 184,1 164,1 Provisão para imposto de renda 24,7 24,5 43,5 39,9 LUCRO LÍQUIDO US$ 75,9 US$ 69,7 US$ 140,6 US$ 124,2 EPS BÁSICO LUCRO LÍQUIDO POR AÇÃO US$ 2,27 US$ 2,08 US$ 4,21 US$ 3,70 Número médio ponderado de ações 33,5 33,5 33,4 33,6 EPS DILUÍDO LUCRO LÍQUIDO POR AÇÃO US$ 2,26 US$ 2,07 US$ 4,19 US$ 3,68 Número médio ponderado de ações 33,6 33,6 33,5 33,7 Dividendos declarados por ação US$ 0,36 US$ 0,30 US$ 0,66 US$ 0,56 *T

-0- *T WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. E SUBSIDIÁRIASBALANÇOS PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS (valores em milhões, exceto informações por ação)(sem auditoria) 25 de junho de 31 de dezembro de 2023 2022 ATIVOS ATIVO CIRCULANTE: Caixa e equivalentes de caixa US$ 291,9 US$ 310,8 Contas a receber de clientes menos provisões de reserva de US$ 12,0 milhões em 25 de junho de 2023 e US$ 10,7 milhões em 31 de dezembro de 2022 271,4 233,8 Inventários, líquidos: Matérias-primas 157,1 138,0 Trabalhos em andamento 24,4 21,0 Bens acabados 240,4 216,6 Total de inventários 421,9 375,6 Despesas pré-pagas e outros ativos circulantes 37,9 30,4 Total de ativo circulante 1.023,1 950,6 ATIVO IMOBILIZADO: Ativo imobilizado, em custo 611,8 595,6 Depreciação acumulada (415,5) (398,8) Ativo imobilizado, líquido 196,3 196,8 OUTROS ATIVOS: Acomodação 595,8 592,4 Ativos intangíveis, líquidos 108,6 113,7 Imposto de renda diferido 19,7 17,8 Outros, líquidos 60,9 59,6 TOTAL DE ATIVOS US$ 2.004,4 US$ 1.930,9 PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO PASSIVO CIRCULANTE: Contas a pagar US$ 152,8 US$ 134,3 Despesas acumuladas e outros passivos 182,2 174,6 Remuneração e benefícios acumulados 69,8 69,8 Total de passivo circulante 404,8 378,7 DÍVIDA A LONGO PRAZO 98,0 147,6 IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO 17,5 26,2 OUTROS PASSIVOS NÃO CIRCULANTES 69,8 77,8 PATRIMÔNIO LÍQUIDO: Ações preferenciais, US$ 0,10 de valor nominal; 5.000.000 ações autorizadas; nenhuma ação emitida ou em circulação - - Ações ordinárias classe A, valor nominal de US$ 0,10; 120.000.000 ações autorizadas; 1 voto por ação; emitidas e em circulação: 27.388.423 ações em 25 de junho de 2023 e 27.314.679 ações em 31 de dezembro de 2022 2,7 2,7 Ações ordinárias classe B, valor nominal de US$ 0,10; 25.000.000 ações autorizadas; 10 votos por ação; emitidas e em circulação: 5.958.290 ações em 25 de junho de 2023 e em 31 de dezembro de 2022 0,6 0,6 Capital integralizado adicional 663,6 651,9 Lucros retidos 890,3 795,3 Outras perdas abrangentes acumuladas (142,9) (149,9) Total de patrimônio líquido 1.414,3 1.300,6 PASSIVO TOTAL E PATRIMÔNIO LÍQUIDO US$ 2.004,4 US$ 1.930,9 *T

-0- *T WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. E SUBSIDIÁRIASDEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DOS FLUXOS DE CAIXA(valores em milhões)(sem auditoria) Semestre concluído em 25 de junho 26 de junho 2023 2022 ATIVIDADES OPERACIONAIS Lucro líquido US$ 140,6 US$ 124,2 Ajustes para reconciliar o lucro líquido com o caixa líquido gerado por atividades operacionais: Depreciação 14,3 14,2 Amortização de intangíveis 6,0 6,1 Perda na alienação e redução ao valor recuperável de ativo de longa duração 0,2 1,5 Remuneração baseada em ações 9,5 8,2 Imposto de renda diferido (10,1) (1,1) Mudanças nos ativos e passivos operacionais, líquidos de efeitos de aquisições comerciais: Contas a receber (29,2) (54,1) Inventários (35,0) (72,5) Despesas antecipadas e outros ativos (8,9) (6,0) Contas a pagar, despesas acumuladas e outros passivos 13,1 24,4 Caixa líquido gerado por atividades operacionais 100,5 44,9 ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Acréscimos ao ativo imobilizado (11,6) (13,1) Recursos da venda de ativo imobilizado - 0,8 Aquisições comerciais, líquidas de caixa adquirido (11,7) - Caixa líquido utilizado em atividades de investimento (23,3) (12,3) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Recursos de empréstimos a longo prazo 30,0 75,0 Pagamentos de dívida a longo prazo (80,0) (15,0) Pagamentos de retenções de impostos sobre prêmios de ações adquiridos (15,6) (12,9) Pagamentos de locações financeiras e outros (1,4) (0,6) Recursos de transações de ações sob planos de ações de funcionários 0,1 0,2 Pagamentos para recompra de ações ordinárias (7,7) (61,1) Dividendos (22,3) (19,3) Caixa líquido utilizado em atividades de financiamento (96,9) (33,7) Efeito de mudanças nas taxas de câmbio sobre caixa e equivalentes de caixa 0,8 (10,9) DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (18,9) (12,0) Caixa e equivalentes de caixa no início do ano 310,8 242,0 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO US$ 291,9 US$ 230,0 *T

-0- *T WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. E SUBSIDIÁRIASINFORMAÇÕES DO SEGMENTO(valores em milhões)(sem auditoria) Vendas líquidas Segundo trimestre concluído em Semestre concluído em 25 de junho de 2023 26 de junho de 2022 25 de junho de 2023 26 de junho de 2022 Américas US$366,9 US$ 375,9 US$690,1 US$ 689,8 Europa 135,6 127,9 263,9 257,8 APMEA 30,3 22,8 50,5 42,2 Total US$532,8 US$ 526,6 US$1.004,5 US$ 989,8 *T

-0- *T Lucro (perda) operacional Segundo trimestre concluído em Semestre concluído em 25 de junho de 2023 26 de junho de 2022 25 de junho de 2023 26 de junho de 2022 Américas US$91,6 US$ 85,5 US$164,1 US$ 143,4 Europa 21,5 19,6 40,7 40,7 APMEA 2,5 3,6 6,5 6,6 Corporativo (15,2) (12,8) (26,2) (23,3) Total US$100,4 US$ 95,9 US$185,1 US$ 167,4 *T

-0- *T Vendas entre segmentos Segundo trimestre concluído em Semestre concluído em 25 de junho de 2023 26 de junho de 2022 25 de junho de 2023 26 de junho de 2022 Américas US$2,0 US$ 2,4 US$4,0 US$ 5,4 Europa 8,3 6,9 13,9 14,0 APMEA 28,5 29,0 50,6 52,5 Total US$38,8 US$ 38,3 US$68,5 US$ 71,9 *T

Principais Indicadores de Desempenho e Medidas Não GAAP

Neste comunicado à imprensa, nos referimos a medidas financeiras não GAAP (incluindo lucro operacional ajustado, margens operacionais ajustadas, lucro líquido ajustado, lucro por ação ajustado, vendas orgânicas, fluxo de caixa livre, taxa de conversão de fluxo de caixa livre em lucro líquido e relação da dívida líquida quanto à capitalização) e fornecemos uma reconciliação destas medidas financeiras não GAAP com as medidas financeiras correspondentes contidas em nossas demonstrações financeiras consolidadas e preparadas segundo GAAP. Acreditamos que estas medidas financeiras melhoram a compreensão geral de nosso desempenho financeiro histórico e fornecem informações sobre nossas perspectivas futuras. Lucro operacional ajustado, margens operacionais ajustadas, lucro líquido ajustado e lucro por ação ajustado eliminam certas despesas incorridas e benefícios reconhecidos nos períodos apresentados que se referem, sobretudo com nossos programas mundiais de reestruturação, custos referentes à aquisição e os impactos do imposto de renda referentes a estes itens. A administração então utiliza estas medidas financeiras ajustadas para avaliar a taxa de execução das operações da Empresa em relação aos períodos comparáveis. O crescimento das vendas orgânicas é uma medida não GAAP de crescimento das vendas, excluindo os impactos de câmbio estrangeiro, aquisições e desinvestimentos das comparações período a período. A administração acredita que relatar o crescimento das vendas orgânicas fornece informações úteis para investidores, potenciais investidores e outros, permitindo uma compreensão mais completa das tendências de vendas subjacentes e fornecendo crescimento de vendas de modo consistente. O fluxo de caixa livre, a taxa de conversão de fluxo de caixa livre em receita líquida e o índice de dívida líquida para capitalização, que são ajustados para excluir certas entradas e despesas de caixa e incluem apenas algumas contas do balanço das medidas GAAP comparáveis, são uma indicação de nosso desempenho na geração de fluxo de caixa e também fornecem uma indicação da alavancagem relativa do balanço da Empresa quanto a outras empresas de produção industrial. Estas medidas financeiras não GAAP estão entre os principais indicadores que a administração usa como base para avaliar nossa geração de fluxo de caixa e nossa estrutura de capitalização. Além disto, o fluxo de caixa livre é utilizado como critério para mensurar e pagar determinados incentivos com base em remuneração. Por estes motivos, a administração acredita que estas medidas financeiras não GAAP podem ser úteis para investidores, potenciais investidores e outros. As medidas financeiras não GAAP da empresa podem não ser comparáveis a medidas com títulos semelhantes relatadas por outras empresas. A apresentação destas informações adicionais não deve ser considerada isoladamente ou como um substituto às medidas financeiras preparadas segundo o GAAP.

-0- *T TABELA 1RECONCILIAÇÃO DE GAAP "CONFORME RELATADO" PARA NÃO GAAP "CONFORME AJUSTADO"EXCLUINDO O EFEITO DE AJUSTES PARA ITENS ESPECIAIS(valores em milhões, exceto informações por ação)(sem auditoria) RESULTADOS CONSOLIDADOS Segundo trimestre concluído em Semestre concluído em 25 de junho de 26 de junho de 25 de junho de 26 de junho de 2023 2022 2023 2022 Vendas líquidas US$532,8 US$ 526,6 US$1.004,5 US$ 989,8 Lucro operacional, conforme relatado US$100,4 US$ 95,9 US$185,1 US$ 167,4 Margem operacional 18,8% 18,2% 18,4% 16,9% Ajustes para itens especiais: Restruturação US$1,6 US$ 1,7 US$1,3 US$ 2,7 Custos referentes à aquisição 1,9 - 1,9 - Ajustes totais para itens especiais US$3,5 US$ 1,7 US$3,2 US$ 2,7 Lucro operacional, conforme ajustado US$103,9 US$ 97,6 US$188,3 US$ 170,1 Margem operacional ajustada em % 19,5% 18,5% 18,7% 17,2% Lucro líquido, conforme relatado US$75,9 US$ 69,7 US$140,6 US$ 124,2 Ajustes para itens especiais com imposto efetuado: Restruturação US$1,2 US$ 1,3 US$1,0 US$ 2,0 Custos referentes à aquisição 1,3 - 1,3 - Ajustes totais para itens especiais com imposto efetuado US$2,5 US$ 1,3 US$2,3 US$ 2,0 Receita líquida, conforme ajustado US$78,4 US$ 71,0 US$142,9 US$ 126,2 Receita diluída por ação, conforme relatado US$2,26 US$ 2,07 US$4,19 US$ 3,68 Ajustes para itens especiais 0,08 0,04 0,07 0,06 Receita diluída por ação, conforme ajustado US$2,34 US$ 2,11 US$4,26 US$ 3,74 *T

-0- *T TABELA 2INFORMAÇÕES DO SEGMENTO - RECONCILIAÇÃO DE GAAP "CONFORME RELATADO" PARA NÃO-GAAP "CONFORME AJUSTADO"EXCLUINDO O EFEITO DE AJUSTES PARA ITENS ESPECIAIS(valores em milhões)(sem auditoria) Segundo trimestre concluído em Segundo trimestre concluído em 25 de junho de 2023 26 de junho de 2022 Américas Europa APMEA Corporativo Total Américas Europa APMEA Corporativo Total Vendas líquidas US$ 366,9 135,6 30,3 - 532,8 US$ 375,9 127,9 22,8 - 526,6 Lucro (perda) operacional, conforme relatado US$ 91,6 21,5 2,5 (15,2) 100,4 US$ 85,5 19,6 3,6 (12,8) 95,9 Margem operacional 24,9%15,8%8,4% 18,8% 22,7%15,3%15,6% 18,2% Ajustes para itens especiais US$ - 0,5 3,0 - 3,5 US$ 0,4 1,3 - - 1,7 Lucro (prejuízo) operacional, conforme ajustado US$ 91,6 22,0 5,5 (15,2) 103,9 US$ 85,9 20,9 3,6 (12,8) 97,6 Margem operacional ajustada 24,9%16,2%18,2% 19,5% 22,8%16,3%15,7% 18,5%*T

-0- *T Semestre concluído em Semestre concluído em 25 de junho de 2023 26 de junho de 2022 Américas Europa APMEA Corporativo Total Américas Europa APMEA Corporativo Total Vendas líquidas US$ 690,1 263,9 50,5 - 1.004,5 US$ 689,8 257,8 42,2 - 989,8 Lucro (perda) operacional, conforme relatado US$ 164,1 40,7 6,5 (26,2) 185,1 US$ 143,4 40,7 6,6 (23,3) 167,4 Margem operacional 23,8%15,4%12,9% 18,4% 20,8%15,8%15,6% 16,9% Ajustes para itens especiais US$ 0,1 0,1 3,0 - 3,2 US$ 0,5 2,3 (0,1) - 2,7 Lucro (perda) operacional, conforme ajustado US$ 164,2 40,8 9,5 (26,2) 188,3 US$ 143,9 43,0 6,5 (23,3) 170,1 Margem operacional ajustada 23,8%15,5%18,8% 18,7% 20,9%16,7%15,4% 17,2%*T

-0- *T TABELA 3INFORMAÇÕES DO SEGMENTO - RECONCILIAÇÃO DE VENDAS LÍQUIDAS RELATADAS PARA VENDAS ORGÂNICAS NÃO GAAP(valores em milhões)(sem auditoria) Segundo trimestre concluído Américas Europa APMEA Total Vendas líquidas relatadas em 25 de junho de 2023 US$ 366,9 US$ 135,6 US$ 30,3 US$ 532,8 Vendas líquidas relatadas em 26 de junho de 2022 375,9 127,9 22,8 526,6 Câmbio do dólar US$ (9,0) US$ 7,7 US$ 7,5 US$ 6,2 Aumento (diminuição) de vendas liquidas (2,4)% 6,0% 32,9% 1,2% Diminuição (aumento) devido ao câmbio 0,3 % (1,3) % 6,0 % 0,2 % Aumento devido à aquisição - % - % (32,9) % (1,4) % Aumento (diminuição) de vendas orgânicas (2,1)% 4,7% 6,0% (0,0)%*T

-0- *T Semestre concluído Américas Europa APMEA Total Vendas líquidas relatadas em 25 de junho de 2023 US$ 690,1 US$ 263,9 US$ 50,5 US$ 1.004,5 Vendas líquidas relatadas em 26 de junho de 2022 689,8 257,8 42,2 989,8 Câmbio do dólar US$ 0,3 US$ 6,1 US$ 8,3 US$ 14,7 Aumento das vendas líquidas 0,0% 2,4% 19,7% 1,5% Diminuição devido ao câmbio 0,4 % 2,0 % 6,4 % 1,1 % Aumento devido à aquisição - % - % (17,8) % (0,8) % Aumento das vendas orgânicas0,4% 4,4% 8,3% 1,8%*T

-0- *T TABELA 4RECONCILIAÇÃO DO CAIXA LÍQUIDO GERADO POR OPERAÇÕES PARA FLUXO DE CAIXA LIVRE(valores em milhões)(sem auditoria) Semestre concluído em 25 de junho de 26 de junho de 2023 2022 Caixa líquido gerado pelas operações, conforme relatado US$ 100,5 US$ 44,9 Menos: Acréscimos ao ativo imobilizado (11,6) (13,1) Mais: Recursos da venda de ativo imobilizado - 0,8 Fluxo de caixa livre US$ 88,9 US$ 32,6 Lucro líquido, conforme relatado US$ 140,6 US$ 124,2 Taxa de conversão de caixa do fluxo de caixa livre em lucro líquido 63,2% 26,2 % *T

-0- *T TABELA 5RECONCILIAÇÃO DA DÍVIDA A LONGO PRAZO (INCLUINDO PARCELA CIRCULANTE) PARA DÍVIDA LÍQUIDA E RELAÇÃO DA DÍVIDA LÍQUIDA QUANTO À CAPITALIZAÇÃO(valores em milhões)(sem auditoria) 25 de junho de 31 de dezembro de 2023 2022 Parcela atual da dívida a longo prazo US$ - US$ - Mais: Dívida a longo prazo, líquida da parcela atual 98,0 147,6 Menos: Caixa e equivalentes de caixa (291,9) (310,8) Dívida líquida US$ (193,9) US$ (163,2) Dívida líquida US$ (193,9) US$ (163,2) Mais: Patrimônio líquido total 1.414,3 1.300,6 Capitalização US$ 1.220,4 US$ 1.137,4 Relação da dívida líquida quanto à capitalização (15,9)% (14,3) % *T

-0- *T TABELA 6PERSPECTIVA DE TODO O ANO DE 2023 - RECONCILIAÇÃO DAS VENDAS LÍQUIDAS RELATADAS COM O CRESCIMENTO DAS VENDAS ORGÂNICAS E MARGEM OPERACIONAL COM MARGEM OPERACIONAL AJUSTADA(sem auditoria) Total Watts Ano completo Perspectiva de 2023 Cerca deVendas líquidas Crescimento relatado de vendas líquidas (1,0)% a 3,0% Impacto previsto de aquisição / FX (1,0)% Crescimento de vendas orgânicas (2,0)% a 2,0% Margem operacional Faixa de margem operacional 16,6% a 17,2% Reestruturação / outros custos previstos 0,1% Faixa de margem operacional ajustada 16,7% a 17,3% *T

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

