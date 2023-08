Comunicado do Business Wire :Corebridge Financial

A Corebridge Financial, Inc. (NYSE: CRBG) anunciou hoje que assinou um contrato definitivo para vender sua subsidiária, Laya Healthcare Limited ("laya healthcare"), à AXA por um valor total de EUR 650 milhões em espécie. É esperado que a venda da laya healthcare seja concluída no quarto trimestre de 2023, sujeita a aprovações regulatórias e outras condições usuais de fechamento.

Peter Zaffino, Presidente e Diretor Executivo do acionista majoritário American International Group (NYSE: AIG) e Presidente do Conselho de Administração da Corebridge, disse: "Esta alienação permite que a Corebridge simplifique seu portfólio e se concentre nos principais produtos de vida e aposentadoria bem como soluções nos EUA. A AXA é um excelente proprietário da laya healthcare, com uma plataforma mundial que irá permitir que a empresa continue desenvolvendo o sucesso de sua abordagem centrada no membro altamente conceituado para seguros de saúde."

A laya healthcare, que é a segunda maior provedora de seguros de saúde na Irlanda, é um agente geral de gestão de serviços completos com sede em Cork, na Irlanda, oferecendo um conjunto diversificado de benefícios e serviços inovadores de seguros de saúde no mercado irlandês de seguros de saúde, junto com seguros de vida e seguros de viagem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Kevin Hogan, Presidente e Diretor Executivo da Corebridge, disse: "Desde a aquisição da laya healthcare pela AIG em 2015, a empresa consolidou sua posição como líder na provisão de bem-estar e assistência médica conectada, enquanto desenvolve um intenso histórico de crescimento e lucratividade. Estamos na expectativa de trabalhar com a equipe AXA e nossos colegas de saúde da laya healthcare em uma transição suave da empresa."

A Morgan Stanley & Co. LLC atuou como consultoria financeira e a A&L Goodbody LLP atuou como consultoria jurídica da Corebridge.

Sobre a Corebridge Financial

A Corebridge Financial, Inc. possibilita que mais pessoas atuem em suas vidas financeiras. Com mais de US$ 365 bilhões em ativos sob gestão e administração em 31 de março de 2023, a Corebridge Financial é um dos maiores provedores de soluções de aposentadoria e produtos de seguro nos EUA. Temos orgulho de fazer parceria com profissionais e instituições financeiras para ajudar pessoas a planejar, poupar e conquistar um futuro financeiro seguro. Para mais informação, acesse corebridgefinancial.com e siga-nos no LinkedIn, YouTube e Facebook.

Sobre a AIG

O American International Group, Inc. (AIG) é uma organização internacional líder em seguros. As empresas associadas da AIG oferecem soluções de seguros que ajudam empresas e pessoas em cerca de 70 países e jurisdições a proteger seus ativos e gerenciar riscos. Para mais informação, acesse www.aig.com. As ações ordinárias da AIG são cotadas na Bolsa de Valores de Nova York.

AIG é o nome de marketing das operações mundiais do American International Group, Inc. Todos os produtos e serviços são registrados ou fornecidos por subsidiárias ou afiliadas do American International Group, Inc. Os produtos ou serviços podem não estar disponíveis em todos os países e jurisdições, sendo que a cobertura está sujeita aos requisitos de subscrição e à linguagem real da apólice. Produtos e serviços não relacionados a seguros podem ser fornecidos por terceiros independentes. Certas coberturas de acidentes de propriedade podem ser fornecidas por uma seguradora de linhas excedentes. Em geral, as seguradoras de linhas excedentes não participam dos fundos de garantia do estado e, portanto, os segurados não são protegidos por estes fundos.

Declarações Prospectivas

Certas declarações neste comunicado à imprensa e quaisquer declarações verbais relacionadas constituem declarações prospectivas. Estas declarações não são fatos históricos, mas representam apenas a crença da parte pertinente quanto a eventos futuros, muitos dos quais, por sua natureza, são inerentemente incertos e fora do controle da parte pertinente. É possível que a transação não seja concluída dentro do prazo esperado ou de algum modo, ou que a transação tome uma forma materialmente diferente daquelas contempladas por estas declarações. Cada parte citada neste comunicado à imprensa assume apenas a responsabilidade por suas declarações e não afirma, nem adota as declarações de qualquer outra parte.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230802746041/pt/

Contato

Corebridge Josh Smith (investidores): [email protected] Matt Ward (mídia): [email protected]

AIG Quentin McMillan (investidores): quent[email protected] Dana Ripley (mídia): [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.