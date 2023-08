Comunicado do Business Wire :Armis

Armis, empresa líder em visibilidade e segurança de ativos, anunciou hoje uma parceria estratégica com a empresa internacional de consultoria em segurança cibernética, Security Risk Advisors (SRA). Esta cooperação capacita clientes em comum, pois ambas as organizações aproveitam suas respectivas áreas de especialização para assegurar a tecnologia operacional (TO) e proteger sistemas físicos cibernéticos (CPS).

À medida que a tecnologia operacional continua se tornando mais conectada, a responsabilidade de monitorar e proteger estes ativos é cada vez mais crucial para proteger a continuidade dos negócios, a cadeia de fornecimento e os clientes.

"Estamos extremamente orgulhosos de trabalhar com parceiros internacionais tão incríveis, incluindo a SRA", disse Tim Mackie, Vice-Presidente de Canais Mundiais, Desenvolvimento de Negócios e Alianças na Armis. "Os serviços de segurança especializados da SRA combinados com nossa tecnologia e experiência beneficiam imensamente nossos clientes em comum. Estamos felizes em formalizar esta parceria e trabalhar juntos para proteger melhor sistemas físicos cibernéticos cruciais."

A Armis oferece a plataforma de inteligência de ativos mais abrangente do setor, ao fornecer visibilidade unificada de ativos e segurança superior às organizações que precisam se proteger contra riscos operacionais e cibernéticos invisíveis, aumentar a eficiência, otimizar o uso de recursos e inovar de modo seguro com novas tecnologias em ascensão.

"A causa mais provável de não levar o produto a pacientes é um possível incidente, onde um ataque cibernético derruba uma fábrica e inutiliza dispositivos controlados por computador", disse Mike Towers, Diretor de Segurança e Confiança da Takeda Pharmaceuticals. "Implantamos a Armis sobretudo para este caso de uso, a fim de melhorar nossa continuidade de fornecimento e resiliência de nosso processo geral de fabricação. Na Takeda, nada vem antes de garantir que nossos medicamentos cheguem aos pacientes, e a Armis é um dos principais contribuintes para garantir que possamos fazer isto."

"Nossa missão é ajudar nossos clientes a criar resiliência de segurança cibernética em seu ecossistema de CPS/TO, sendo que nossa parceria com a Armis ajuda exatamente neste sentido", disse Jason Rivera, Diretor de Segurança de Sistemas Físicos Cibernéticos e TO na SRA. "Esta parceria com a Armis nos permite proteger melhor nossos clientes, tendo um controle constante dos ativos e riscos potenciais para seus ambientes. A plataforma deles nos permite ser mais proativos quanto às medidas de segurança de CPS/TO, bem como ter uma melhor compreensão reativa de eventos e incidentes de segurança. Estamos reduzindo a distância entre a tecnologia líder do setor da Armis e as organizações que precisam aumentar seus recursos de segurança de CPS/TO."

A SRA é membro do programa Armis Partner Experience (APEX). A missão deste programa é formar relacionamentos estratégicos a longo prazo entre a Armis e seus parceiros, além de promover a cooperação para atender os clientes da melhor forma possível. Inscreva-se aqui para se tornar um parceiro.

Saiba mais sobre as soluções de segurança cibernética de TO da Armis e como a empresa vem ajudando clientes a proteger a tecnologia operacional aqui:https://www.armis.com/solutions/ot-device-security/

Para solicitar uma avaliação de risco ICS da Armis, acesse: https://www.armis.com/ics-security-risk-assessment/

Para saber mais sobre os serviços de segurança de sistemas físicos cibernéticos da SRA, acesse: https://sra.io/cpss

Sobre a Armis

A Armis, empresa líder em visibilidade e segurança de ativos, fornece a primeira plataforma de inteligência de ativos unificada do setor, projetada para lidar com a nova superfície de ataque estendida criada pelos ativos conectados. As empresas da Fortune 100 confiam em nossa proteção contínua e em tempo real para ver com contexto total todos os ativos gerenciados e não gerenciados em TI, nuvem, dispositivos IoT, dispositivos médicos (IoMT), tecnologia operacional (TO), sistemas de controle industrial (ICS) e 5G. A Armis fornece gerenciamento passivo de ativos cibernéticos, gerenciamento de riscos e aplicação automatizada. A Armis é uma empresa privada com sede na Califórnia.

Sobre a Security Risk Advisors

A Security Risk Advisors (SRA) presta serviços de segurança especializados, incluindo testes de penetração, equipes de ações colaborativas em testes de ataque e defesa, segurança em nuvem, resiliência, segurança de sistemas físicos cibernéticos, engenharia e operações de segurança cibernética 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. A missão da SRA é "Level Up" (Subir de Nível) todos os dias para proteger seus clientes e consumidores. A empresa presta serviços de segurança para empresas da Fortune e Global 1000, startups de tecnologia inovadora e organizações sem fins lucrativos orientadas a missões. A SRA tem sede na Filadélfia, com escritórios em Rochester, NY e Kilkenny, Irlanda.

