Bayern de Munique vence amistoso contra o Liverpool em Singapura

Um gol nos acréscimos de Frans Kratzig deu a vitória ao Bayern de Munique sobre o Liverpool por 4 a 3 em um amistoso disputado em Singapura nesta quarta-feira (2), depois de os alemães terem ficado duas vezes atrás no placar.

Logo aos dois minutos, os 'Reds' saíram na frente com um forte chute do holandês Cody Gakpo. Aos 30, seu compatriota Virgil van Dijk fez o segundo em cabeçada após cobrança de escanteio.

Mas ainda antes do intervalo, Serge Gnabry (33') e Leroy Sané (42') marcaram para o Bayern e deixaram tudo igual.

No segundo tempo, o colombiano Luis Díaz voltou a colocar o time inglês na frente (66'), até que os bávaros empataram a dez minutos do fim com Josip Stanisic e chegaram à vitória com o gol de Kratzig (90'+1).

Além do resultado negativo, a preocupação no Liverpool agora é com a condição do meia argentino Alexis Mac Allister, recém-contratado para renovar o meio-campo da equipe, que teve que ser substituído por lesão no intervalo.

str/mba/dam/mcd/cb