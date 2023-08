Autor de ataque a sinagoga em 2018 é condenado à morte nos EUA (imprensa)

O autor de um ataque armado em 2018 em uma sinagoga de Pittsburgh, o mais mortal contra a comunidade judaica na história dos Estados Unidos, foi condenado à morte por um júri federal nesta quarta-feira (2), informou a imprensa americana.

Os 12 membros do júri votaram por unanimidade a favor da pena capital contra Robert Bowers, um caminhoneiro branco que foi declarado culpado de executar 11 assassinatos em 27 de outubro de 2018 na sinagoga Tree of Life, no estado da Pensilvânia, um crime agravado pela qualificação como ato antissemita.

