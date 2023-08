Após cirurgia no joelho, Gabriel Jesus vai perder início da temporada do Arsenal

O atacante brasileiro Gabriel Jesus, do Arsenal, vai perder o início da nova temporada no Campeonato Inglês depois de passar por uma cirurgia no joelho, disse o técnico espanhol dos 'Gunners', Mikel Arteta, nesta quarta-feira (2).

"Infelizmente ele passou por uma pequena intervenção esta manhã", disse Arteta depois da vitória do Arsenal sobre o Monaco nos pênaltis (após um empate em 1 a 1) e a conquista da Emirates Cup, amistoso de pré-temporada.

"Ele tinha um desconforto no joelho que estava causando alguns problemas e precisava ser resolvido. Não é nada importante, mas parece que ele vai ficar de fora por algumas semanas, eu acho", acrescentou o técnico basco.

Gabriel Jesus perdeu três meses da última temporada depois de sofrer uma lesão no joelho na Copa do Mundo do Catar-2022. Antes disso ele havia tido um bom desempenho após sua chegada vindo do Manchester City.

O Arsenal enfrentará os próprios 'Citizens' no domingo pela Community Shield em Wembley, antes de começar sua temporada na Premier League em casa contra o Nottingham Forest no dia 12 de agosto.

dj/iga/aam