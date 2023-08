Governo iraniano decreta dois feriados por onda de calor inédita

O Irã declarou dois feriados para a administração pública e os bancos nesta terça-feira (1º), devido a uma onda de calor sem precedentes, com temperaturas acima dos 40°C, anunciou a agência oficial de notícias Irna.

"O governo aceitou a proposta do Ministério da Saúde de declarar quarta e quinta-feira feriados em todo o país para proteger a saúde pública", disse o porta-voz do governo, Ali Bahadori Jahromi, de acordo com a Irna.

A agência especificou que esta decisão se deve à onda de calor "sem precedentes" que assola o país.

O Ministério da Saúde pediu à população que fique em casa entre 10h e 16h.

O Irã modificou o horário de trabalho dos funcionários públicos desde junho para permitir que comecem o dia mais cedo e, com isso, poupar energia.

A província do Sistão Baluchistão, no sudeste, é uma das regiões mais afetadas pelo calor, com cerca de mil pessoas internadas nos últimos dias por problemas relacionados com o aumento das temperaturas e nuvens de poeira, completou a Irna.

