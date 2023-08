Comunicado do Business Wire :Wipro Limited

A Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), uma das principais empresas de serviços e consultoria em tecnologia, lançou hoje a edição de 2023 de seu Relatório sobre o Estados da Segurança Cibernética (#SOCR). O relatório apresenta uma análise detalhada das tendências de cibersegurança em três regiões geográficas e sete setores da indústria. Ele fornece aos líderes de segurança insights valiosos sobre as tendências do setor, permitindo que eles comparem sua jornada de cibersegurança com seus colegas e determinem as ações que precisam ser adotadas para alcançar resiliência cibernética no futuro.

"Os CISOs estão enfrentando mudanças disruptivas sem precedentes no cenário de cibersegurança", disse Tony Buffomante, vice-presidente-sênior e diretor-global de Serviços de Cibersegurança e Riscos (CRS) da Wipro Limited.""Assim como a jornada de adoção da nuvem está começando a amadurecer, a nova fronteira da IA generativa tem dados fluindo rapidamente em um ambiente sem fronteiras nem controles desenvolvidos. A Wipro está posicionada de forma única para ajudar os clientes a cruzar essa nova fronteira."

As descobertas da Wipro resumem o estado atual da cibersegurança em quatro pilares de resiliência:

-- Ciberataques, violações e legislação

-- Capacidades de segurança cibernética das empresas

-- Colaboração

-- Futuro da segurança cibernética

"As incertezas políticas e econômicas, combinadas com o surgimento de novas tecnologias sofisticadas, incluindo a IA generativa e aprendizado de máquina, estão criando uma lacuna de resiliência cibernética cada vez maior em muitas empresas", disse Josey George, Editora do SOCR, gerente-geral de Estratégia e Fusões e Aquisições da Wipro CRS. "As percepções e recomendações do SOCR ajudarão as organizações a identificar preocupações com segurança, risco e conformidade e a fornecer um caminho para alcançar operações mais resilientes que possam apoiar objetivos estratégicos alinhados ao negócio."

O relatório incluiu respostas dos líderes de segurança de 345 organizações nos Estados Unidos, Europa e região da Ásia-Pacífico, Oriente-Médio e África, que responderam a 30 perguntas sobre tendências, governança, práticas de segurança, colaboração e melhores práticas. A análise da Wipro sobre ataques de estados-nação baseia-se em mais de 1.110 pontos de dados de ataque coletados pelo Council on Foreign Relations. As informações sobre notificação de violação e leis globais de transferência de dados baseiam-se em dados agregados de múltiplas leis e sites governamentais sobre regulamentações em 23 países. Por fim, a equipe de pesquisa da Wipro analisou mais de 24.900 registros de patentes globais em 21 países.

Sobre a Wipro Limited

A Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) é uma das principais empresas de serviços e consultoria em tecnologia, centrada em desenvolver soluções inovadoras que atendam às necessidades de transformação digital mais complexas de seus clientes. Aproveitando nosso amplo portfólio de capacidades em consultoria, design, engenharia e operações, ajudamos os clientes a realizar suas ambições mais audaciosas e construir negócios sustentáveis preparados para o futuro. Com 250.000 funcionários e parceiros comerciais em mais de 60 países, entregamos a promessa de ajudar nossos clientes, colegas e comunidades a prosperar em um mundo em constante mudança. Para obter informações adicionais, visite-nos em www.wipro.com.

