Paul Reubens, o Pee-wee Herman, morre aos 70 anos

Paul Reubens, o ator americano mundialmente conhecido pelo papel de Pee-wee Herman, morreu no domingo (30) à noite de câncer. Ele tinha 70 anos.

"Ontem à noite nos despedimos de Paul Reubens", anunciou seu perfil do Instagram nesta segunda-feira (31). "Paul lutou corajosamente e de forma privada contra o câncer durante anos, com a tenacidade e a criatividade que o caracterizavam".

"Talentoso e prolífico, viverá para sempre no panteão da comédia e em nossos corações como um amigo querido e um homem de caráter e generosidade de espírito extraordinários".

A publicação, acompanhada de uma foto de Reubens, inclui um breve comunicado firmado pelo ator que relata sua decisão de manter seu estado de saúde de forma reservada.

"Por favor, aceitem minhas desculpas por não ter tornado público o que enfrentei nos últimos seis anos", escreveu Reubens.

Nascido em 1952 em Nova York, o artista acumulou mais de cinco décadas de carreira como ator, escritor e diretor. Mas foi seu alter ego Pee-wee Herman quem marcou sua trajetória.

Em 1980, Reubens deu vida ao personagem que sempre usava cabelos curtos e uma gravata-borboleta vermelha no programa televisivo "Pee-wee Herman Show".

Com o sucesso imediato, tornou-se o protagonista de um especial da HBO com o mesmo nome em 1981 e, quatro anos depois, juntou-se ao diretor Tim Burton para o longa-metragem "As Grandes Aventuras de Pee-wee".

Entre 1986 e 1990, Reubens interpretou o mesmo papel na série "Pee-wee's Playhouse", e participou de diversos programas, sempre na pele do famoso personagem.

Contudo, em 1991, o artista foi preso por exposição indecente em um cinema para adultos na Flórida, e o escândalo prejudicou sua imagem. Consequentemente, Pee-wee Herman desapareceu das telas por duas décadas.

Nos anos posteriores, Reubens interpretou pequenos papéis em uma variedade de produções de cinema e televisão. Seu alter ego renasceu na década passada, com várias aparições, entre elas o filme da Netflix "Pee-wee's Big Holiday".

