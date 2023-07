Homem tetraplégico recupera movimentos após implantar chips de inteligência artificial

Keith Thomas, 45 anos, homem tetraplégico desde 2020, recuperou os movimentos do corpo com ajuda de microchips com algoritmos de inteligência artificial (IA), implantados no cérebro.

No caso ocorrido nos Estados Unidos, a tecnologia bypass neural duplo permitiu a reconexão do cérebro com a medula espinhal, fazendo com que a informação transite novamente entre e seja levado dos membros para o cérebro.

A cirurgia da implantação dos microchips durou cerca de 15 horas e ao término do procedimento, Keith pôde sentir o toque de sua irmã. “É indescritível ser capaz de sentir algo”, disse.

Ele também recuperou os movimentos e sensações nas mãos e sensibilidade nos pulsos e braços. Keith Thomas havia perdido o movimento do tronco e dos membros ao quebrar o pescoço após um mergulho em uma piscina rasa.

A pesquisa é liderada por pesquisadores do Feinstein Institute for Medical Research da Northwell Health em Nova York. O bioengenheiro, Chad Bouton, que lidera o estudo, disse que acredita que o caso de Keith Thomas é apenas o primeiro ser humano a receber esse tratamento de recuperação.