PSG autoriza Mbappé a negociar com Al-Hilal, que tem proposta de 300 milhões de euros

O Paris Saint-Germain autorizou o atacante francês Kylian Mbappé a negociar uma transferência para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, que ofereceu ao time parisiense 300 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão) pelo passe do jogador, informou uma fonte próxima ao caso.

O PSG recebeu a proposta e disse "sim" a um pedido do Al-Hilal para negociar um contrato com Mbappé, embora o atacante nunca tenha expressado o desejo de jogar no futebol saudita.

Segundo a mesma fonte, várias equipes europeias mostraram interesse em contratar o astro francês desde a última sexta-feira, quando ele não embarcou com a delegação do PSG para uma excursão na Ásia.

Esta decisão abre caminho, tal como havia sinalizado o clube parisiense, para uma saída de Mbappé, que tem contrato até junho de 2024 e já anunciou que não irá renová-lo.

Chelsea, Manchester United, Tottenham, Inter de Milão, Barcelona e Real Madrid são os clubes europeus interessados no jogador, afirmou a mesma fonte.

"Vários clubes demonstram criatividade e propuseram fórmulas que incluem jogadores 'top' e um valor econômico pela transferência. Isso abre o mercado para mais clubes", acrescentou.

A proposta do Al-Hilal é unicamente financeira.

