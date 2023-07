Morre Trevor Francis, primeiro jogador britânico a ser contratado por 1 milhão de libras

Trevor Francis, primeiro jogador britânico a ser contratado por 1 milhão de libras, faleceu aos 69 anos em decorrência de um ataque cardíaco, informou um porta-voz de sua família nesta segunda-feira (24).

Francis foi contratado em fevereiro de 1979 pelo Nottingham Forest junto ao Birmingham City em uma transferência de 1,15 milhão de libras, algo até então inédito entre equipes inglesas.

Três meses depois, ele marcou o gol da vitória do Forest por 1 a 0 sobre o Mälmo da Suécia na final da Liga dos Campeões.

O time de Nottingham conseguiria sua segunda Champions na temporada seguinte, além da Supercopa da Europa de 1979, antes de Francis se transferir para o Manchester United em 1981, novamente por um valor acima de 1 milhão de libras.

"O Nottingham Forest está profundamente triste ao tomar conhecimento do falecimento do bicampeão da Europa Trevor Francis", tuitou o clube inglês. "Uma verdadeira lenda do Forest que nunca será esquecida".

Depois, Francis passou por Itália (Sampdoria e Atalanta), Escócia (Glasgow Rangers) e novamente pela Inglaterra, no Queens Parks Rangers, como jogador e treinador.

Foi contratado pelo Sheffield Wednesday como jogador em 1990 e também assumiu a equipe, que levou às finais da Copa da Liga Inglesa e da Copa da Inglaterra em 1993, ambas perdidas contra o Arsenal.

Pendurou as chuteiras definitivamente em 1994 e, como treinador, voltou a chegar à final da Copa da Liga, em 2001, pelo o Birmingham, em que o título ficou com o Liverpool.

Pela seleção da Inglaterra, Trevor Francis disputou 52 jogos e marcou 12 gols.

