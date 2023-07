Comunicado do Business Wire :SLB

A SLB (NYSE: SLB) anunciou hoje os resultados do segundo trimestre de 2023.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230719350833/pt/

The exterior of the SLB corporate headquarters, Houston. (Photo: Business Wire)

Resultados do segundo trimestre

-0- *T (em milhões, exceto por quantias de participação)Três meses encerrados emVariação30 de junhode 202331 de marçode 202330 de junhode 2022SequencialAno a anoReceita$8,099 $7,736 $6,773 5% 20% Receita antes de impostos - base GAAP$1,293 $1,161 $1,152 11% 12% Receita antes da margem de impostos - base GAAP16.0% 15.0% 17.0% 96 bps -105 bps Receita líquida atribuível à SLB - base GAAP$1,033 $934 $959 11% 8% EPS diluído - base GAAP$0.72 $0.65 $0.67 11% 7% EBITDA ajustado*$1,962 $1,788 $1,530 10% 28% Margem do EBITDA ajustado*24.2% 23.1% 22.6% 111 bps 163 bps Receita operacional do segmento antes de impostos*$1,581 $1,391 $1,159 14% 36% Margem operacional do segmento antes de impostos*19.5% 18.0% 17.1% 154 bps 240 bps Receita líquida atribuível à SLB, excluindo cobranças e créditos*$1,033 $906 $715 14% 44% EPS diluído, excluindo cobranças e créditos*$0.72 $0.63 $0.50 14% 44% Receita por geografia Internacional$6,297 $5,985 $5,188 5% 21% América do Norte1,746 1,698 1,537 3% 14% Outro(s)56 53 48 n/s n/s $8,099 $7,736 $6,773 5% 20% *Estas são medidas financeiras non-GAAP. Para mais detalhes, consulte as seções "Cobranças e créditos", "Divisões" e "Informações complementares". n/s = não significativo (em milhões) Três meses encerrados emVariação30 de junhode 202331 de marçode 202330 de junhode 2022Sequencial Ano a ano Receita por divisão Digital e Integração$947 $894 $955 6% -1% Desempenho de Reservatórios1,643 1,503 1,333 9% 23% Construção de Poços3,362 3,261 2,686 3% 25% Sistemas de Produção2,313 2,207 1,893 5% 22% Outro(s)(166) (129) (94) n/s n/s $8,099 $7,736 $6,773 5% 20% Receita operacional antes de impostos por divisão Digital e Integração$322 $265 $379 22% -15% Desempenho de Reservatórios306 242 195 26% 57% Construção de Poços731 672 470 9% 55% Sistemas de Produção278 205 171 36% 63% Outro(s)(56) 7 (56) n/s n/s $1,581 $1,391 $1,159 14% 36% Margem operacional antes de impostos por divisão Digital e Integração34.0% 29.6% 39.7% 438 bps -572 bps Desempenho de Reservatórios18.6% 16.1% 14.6% 248 bps 396 bps Construção de Poços21.8% 20.6% 17.5% 115 bps 424 bps Sistemas de Produção12.0% 9.3% 9.0% 274 bps 300 bps Outro(s)n/s n/s n/s n/s n/s 19.5% 18.0% 17.1% 154 bps 240 bps n/s = não significativo *T

Crescimento offshore e internacional alimenta forte expansão de margem e fluxos de caixa

O CEO da SLB, Olivier Le Peuch, comentou: "Estou muito satisfeito com nossos resultados do segundo trimestre, que refletem um crescimento significativo nos mercados offshore e internacionais, principalmente no Oriente Médio e Ásia. A receita da América do Norte também cresceu sequencialmente, beneficiando-se de nossa agilidade nas bacias e segmentos de mercado mais resilientes, apesar da diminuição do número de sondas na área. À medida que o ciclo ascendente continua se desenrolando, estamos entusiasmados com as oportunidades para nossos negócios, com o crescimento offshore e internacional alimentando uma forte expansão da margem operacional do segmento antes de impostos e fluxos de caixa, conforme destacado nos resultados deste trimestre. Estamos muito bem posicionados nesses mercados, já que o internacional representa cerca de 80% de nossa receita global e o offshore representa aproximadamente a metade disso. Tanto sequencialmente quanto na comparação ano a ano, vimos um amplo crescimento da receita internacional que resultou na expansão das margens em todas as divisões e áreas geográficas.

Nosso foco na qualidade de nossa receita continua impulsionando as margens e, durante o segundo trimestre, recebemos vários contratos plurianuais. Isso reforça nossa perspectiva de crescimento de longo prazo que superará a volatilidade dos preços das commodities a curto prazo e reforça nossa crença na amplitude, resiliência e durabilidade do ciclo ascendente.

Em comparação com o mesmo período do ano anterior, a receita internacional cresceu 21%, superando a América do Norte, que aumentou 14%. Na comparação ano a ano, a receita cresceu 20% e a margem operacional do segmento antes de impostos expandiu 240 pontos base (bps), representando o 10º trimestre consecutivo em que aumentamos nossa margem operacional do segmento antes de impostos ano a ano. Isso foi impulsionado pelos mercados internacionais, onde registramos nossa maior margem incremental na comparação ano a ano nos últimos três anos, demonstrando o poder de lucro de nossas operações nesses mercados".

Oriente Médio e Ásia e offshore impulsionaram um forte desempenho sequencial

"Sequencialmente, nossa receita cresceu 5% - mais de US$ 350 milhões - impulsionada principalmente pela área do Oriente Médio e Ásia, que aumentou 10% (ou US$ 249 milhões). Esse aumento foi impulsionado pelo forte crescimento de dois dígitos na Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Egito, Índia e China. Da mesma forma, nossos negócios offshore no Golfo do México dos EUA, Brasil, Angola, Namíbia e Mar Cáspio registraram um crescimento sequencial de dois dígitos.

No geral, nossa margem operacional do segmento antes de impostos no segundo trimestre expandiu 154 bps sequencialmente. A expansão da margem foi fomentada pela alavancagem operacional, maior adoção de tecnologia e preços decorrentes de contratos ajustados pela inflação e capacidade limitada de serviço nos principais mercados.

O fluxo de caixa operacional no segundo trimestre melhorou bastante, para US$ 1,61 bilhão - US$ 1,28 bilhão a mais sequencialmente -, enquanto o fluxo de caixa livre foi de US$ 986 milhões. Para isso, contribuíram os lucros mais altos, as cobranças robustas de contas a receber, o faturamento melhorado e a disciplina contínua no investimento de capital. A expectativa é de que a geração de fluxo de caixa livre no segundo semestre do ano seja visivelmente maior do que no primeiro semestre, posicionando-nos firmemente para superar o fluxo de caixa livre do ano passado.

Estou muito orgulhoso dos resultados excepcionais entregues pela equipe da SLB."

Confiança nas perspectivas de longo prazo

"Continuamos observando um impulso positivo de investimento upstream nos mercados offshore e internacionais. Esses mercados estão sendo impulsionados por desenvolvimentos offshore resilientes de ciclo longo, expansões da capacidade de produção, o retorno da exploração e avaliação global e o reconhecimento do gás como uma fonte crucial de combustível para a segurança energética e a transição energética.

Isso está resultando em uma carga de base significativa de atividade, como é possível ver pelo número de concessões de contratos em nossos destaques trimestrais. A natureza dessas adjudicações mostra a duração e a magnitude desse ciclo ascendente, tanto em terra quanto no mar. Continuamos orgulhosos de ser a parceria escolhida por nossos clientes.

Com os gastos internacionais gerando um aumento ainda maior do ímpeto no segundo semestre e com a América do Norte se moderando como previsto, esse ciclo continua se alinhando de perto com os pontos fortes da SLB, afirmando nossa confiança em nossas ambições financeiras para todo o ano de 2023.

Trata-se de um ambiente atraente para o nosso setor e a SLB é uma empresa disciplinada e eficiente que está se movendo em sincronia com seus clientes e acionistas. Acreditamos que estamos bem posicionados para executar nossa estratégia focada em retornos e compromisso com o retorno dos acionistas."

Outros eventos

Durante o trimestre, a SLB recomprou aproximadamente 4,5 milhões de ações ordinárias a um preço médio de US$ 47,33 por ação, totalizando um preço de compra de US$ 213 milhões.

Também durante o trimestre, a SLB emitiu US$ 500 milhões em notas sênior de 4,500% com vencimento em 2028 e US$ 500 milhões em notas sênior de 4,850% com vencimento em 2033.

Em 20 de julho de 2023, o Conselho de Administração da SLB aprovou um dividendo trimestral em dinheiro de US$ 0,25 por ação ordinária em circulação, pagável em 12 de outubro de 2023, aos acionistas registrados em 6 de setembro de 2023.

Receita do segundo trimestre por área geográfica

-0- *T (em milhões)Três meses encerrados emVariação30 de junhode 202331 de marçode 202330 de junhode 2022Sequencial Ano a ano América do Norte$1,746 $1,698 $1,537 3% 14% América Latina1,624 1,617 1,329 - 22% Europa e África*2,031 1,974 1,691 3% 20% Oriente Médio e Ásia2,642 2,394 2,168 10% 22% Eliminações e outros56 53 48 n/s n/s $8,099 $7,736 $6,773 5% 20% Internacional$6,297 $5,985 $5,188 5% 21% América do Norte$1,746 $1,698 $1,537 3% 14% * Inclui a Rússia e a região do Cáspion/s = não significativo*T

Internacional

A receita na América Latina de $ 1,62 bilhão se manteve estável de forma sequencial, já que a maior atividade de perfuração offshore no Brasil, o aumento da atividade de estimulação na Argentina, as maiores vendas de sistemas de produção midstream offshore na Guiana e o aumento da receita de Asset Performance Solutions (APS) no Equador foram compensados por uma receita menor no México. Na comparação ano a ano, a receita cresceu 22% liderada por maior atividade de perfuração no México e no Brasil, aumento das vendas de sistemas de produção na Guiana e aumento da atividade de intervenção e estimulação na Argentina.

Na Europa e África, a receita de $ 2,03 bilhões cresceu 3% sequencialmente devido à maior atividade offshore em Angola e Namíbia, aumento da perfuração na Escandinávia e maiores vendas de sistemas de produção submarinos no Mar Cáspio. Esses aumentos foram parcialmente compensados pela não repetição dos acontecimentos significativos do projeto de sistemas de produção midstream do último trimestre. Na comparação ano a ano, a receita cresceu 20% resultante do aumento da atividade de exploração, perfuração e produção offshore na África e maior perfuração na Escandinávia e na Europa.

A receita no Oriente Médio e Ásia de US$ 2,64 bilhões aumentou 10% sequencialmente, impulsionada pelo crescimento de receita de dois dígitos na Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, China e Índia. Isso foi resultado de uma maior atividade de perfuração, intervenção, estimulação e avaliação, tanto em terra quanto no mar. Na comparação ano a ano, a receita cresceu 22% com crescimento de dois dígitos na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Egito, Omã, Iraque, Índia, Leste Asiático e Austrália.

América do Norte

Na América do Norte, a receita de US$ 1,75 bilhão cresceu 3% sequencialmente, apesar da diminuição no número de plataformas, beneficiando-se de nossa agilidade nas bacias terrestres e segmentos de mercado mais resilientes. Além disso, nossa forte posição offshore no Golfo do México dos EUA contribuiu para o crescimento de nossa receita à medida que a atividade aumentava sequencialmente. A receita terrestre dos EUA cresceu sequencialmente, superando o declínio no número de plataformas, enquanto o offshore experimentou um crescimento de dois dígitos, impulsionado pelo aumento das vendas de completações e sistemas de produção submarina, bem como maior atividade de perfuração e avaliação. Em contraste, a receita em terra no Canadá diminuiu devido à ruptura da primavera. Na comparação ano a ano, a receita da América do Norte cresceu 14% devido à forte perfuração terrestre e offshore e maiores vendas de sistemas de produção, embora isso tenha sido parcialmente compensado pela menor receita do projeto APS no Canadá devido aos preços mais baixos das commodities.

Resultados do segundo trimestre por divisão

Digital e Integração

-0- *T (em milhões)Três meses encerrados emVariação30 de junhode 202331 de marçode 202330 de junhode 2022SequencialAno a anoReceitaInternacional$712 $642 $627 11% 14% América do Norte234 251 327 -7% -29% Outro(s)1 1 1 n/s n/s $947 $894 $955 6% -1% Receita operacional antes de impostos$322 $265 $379 22% -15% Margem operacional antes de impostos34.0% 29.6% 39.7% 438 bps-572 bps n/s = não significativo*T

A receita de Digital e Integração de US$ 947 milhões aumentou 6% sequencialmente devido ao forte crescimento nas vendas digitais a nível internacional. A receita da APS foi ligeiramente maior, pois a produção foi retomada no Equador após uma interrupção no trimestre anterior. No entanto, esse aumento de receita foi parcialmente compensado por uma receita menor no Canadá. Na comparação ano a ano, a receita caiu 1%, pois o forte crescimento nas vendas digitais foi compensado pela receita APS mais baixa e pela diminuição das vendas de licenças de dados de exploração devido às taxas de transferência significativas registradas no mesmo trimestre do ano passado.

A margem operacional antes de impostos (34%) de Digital e Integração expandiu 438 bps sequencialmente devido à rentabilidade melhorada em soluções digitais. Na comparação ano a ano, a margem operacional antes de impostos contraiu 572 bps devido a vendas menores de licenças de dados de exploração e receita APS reduzida, que foi impactada pelos preços mais baixos das commodities no Canadá.

Desempenho de Reservatórios

-0- *T (em milhões)Três meses encerrados emVariação30 de junhode 202331 de marçode 202330 de junhode 2022SequencialAno a anoReceitaInternacional$1,512 $1,380 $1,222 10% 24% América do Norte130 120 111 8% 17% Outro(s)1 3 - n/s n/s $1,643 $1,503 $1,333 9% 23% Receita operacional antes de impostos$306 $242 $195 26% 57% Margem operacional antes de impostos18.6% 16.1% 14.6% 248 bps396 bps n/s = não significativo*T

A receita de Desempenho de Reservatórios de US$ 1,64 bilhão cresceu 9% sequencialmente devido principalmente ao aumento da atividade de intervenção, estimulação e avaliação internacionalmente. Mais da metade do crescimento da receita veio do Oriente Médio e Ásia, principalmente de maior estimulação e atividade de intervenção na Arábia Saudita e forte atividade de avaliação na Índia e na China. Na comparação ano a ano, a receita cresceu 23%, liderada pelo Oriente Médio e Ásia, devido à maior atividade de intervenção e estimulação.

A margem operacional antes de impostos de Desempenho de Reservatórios de 19% expandiu 248 bps sequencialmente e 396 bps ano a ano. A rentabilidade melhorou impulsionada principalmente pela maior atividade e melhor alavancagem operacional em intervenções e estímulos. A implementação de novas tecnologias também contribuiu para a expansão da margem, principalmente na Arábia Saudita, Catar, Europa e África e México.

Construção de Poços

-0- *T (em milhões)Três meses encerrados emVariação30 de junhode 202331 de marçode 202330 de junhode 2022SequencialAno a anoReceitaInternacional$2,582 $2,493 $2,083 4% 24% América do Norte721 711 553 1% 30% Outro(s)59 57 50 n/s n/s $3,362 $3,261 $2,686 3% 25% Receita operacional antes de impostos$731 $672 $470 9% 55% Margem operacional antes de impostos21.8% 20.6% 17.5% 115 bps424 bps n/s = não significativo*T

A receita de Construção de Poços de US$ 3,36 bilhões aumentou 3% sequencialmente, liderada pela Europa e África e Oriente Médio e Ásia, parcialmente compensada pela receita mais baixa no México e o impacto da ruptura da primavera em terra no Canadá. Na comparação ano a ano, a receita aumentou 25% com forte crescimento em todas as áreas. Esses aumentos foram impulsionados principalmente por fortes medições, fluidos e atividade de vendas de equipamentos e melhorias de preços a nível internacional.

A margem operacional antes de impostos de Construção de Poços de 22% expandiu 115 bps sequencialmente, impulsionada pelo ramo internacional, enquanto a margem da América do Norte se manteve estável. Na comparação ano a ano, a margem operacional antes de impostos expandiu 424 bps com a melhoria da rentabilidade em medições, perfuração, fluidos e vendas de equipamentos na maioria das áreas, impulsionada por maior atividade e melhores preços.

Sistemas de Produção

-0- *T (em milhões)Três meses encerrados emVariação30 de junhode 202331 de marçode 202330 de junhode 2022SequencialAno a anoReceitaInternacional$1,628 $1,574 $1,341 3% 21% América do Norte679 626 550 8% 23% Outro(s)6 7 2 n/s n/s $2,313 $2,207 $1,893 5% 22% Receita operacional antes de impostos$278 $205 $171 36% 63% Margem operacional antes de impostos12.0% 9.3% 9.0% 274 bps300 bps n/s = não significativo*T

A receita de Sistemas de Produção de US$ 2,31 bilhões aumentou 5% sequencialmente, impulsionada por fortes vendas de completações, sistemas de produção submarinos, sistemas de produção de superfície e elevação artificial. O forte crescimento sequencial da receita foi liderado pelo Oriente Médio e Ásia, que registraram crescimento de dois dígitos, seguido pela América do Norte e América Latina. A receita da Europa e África caiu sequencialmente após a não repetição de acontecimentos significativos de projetos de sistemas de produção intermediários alcançados no trimestre anterior. Na comparação ano a ano, a receita cresceu 22% devido à forte atividade em todas as áreas. Completações, sistemas de produção submarina, sistemas de produção de superfície, elevação artificial e sistemas de produção midstream registraram crescimento anual de dois dígitos na América do Norte e a nível internacional.

A margem operacional antes de impostos de Sistemas de Produção de 12% expandiu 274 bps sequencialmente, impulsionada principalmente por vendas mais altas de acabamentos e sistemas de produção de superfície e entregas de produtos melhoradas. Na comparação ano a ano, a margem operacional antes de impostos expandiu 300 bps, impulsionada pela rentabilidade melhorada em completações, sistemas de produção de superfície, elevação artificial e sistemas de produção submarina. Geograficamente, a expansão da margem foi liderada pelo Oriente Médio e Ásia, América Latina e América do Norte, decorrente de um melhor mix de atividades e da diminuição das restrições da cadeia de suprimentos.

Destaques do trimestre

NÚCLEO

Concessões de contratos

A SLB continua obtendo novos contratos de ciclo longo que se alinham com os principais pontos fortes da SLB, principalmente nas bacias offshore e internacionais. Os principais destaques são:

-- No México, por meio de seu processo de contrato de referência, nosso principal cliente no México concedeu contratos SLB no valor total de cerca de US$ 1 bilhão nos próximos dois anos para exploração e desenvolvimento de terras e águas rasas. A SLB fornecerá tecnologia de perfuração e soluções de completação para executar poços convencionais e altamente complexos, incluindo trabalho de alta pressão e alta temperatura.

-- Na Arábia Saudita, a SLB recebeu um contrato da Saudi Aramco para serviços de perfuração direcional nos maiores campos de petróleo e gás do mundo. Tanto em terra quanto no mar, a SLB fornecerá soluções de perfuração direcional e digital e serviços de registro durante a perfuração. Essas tecnologias comprovadas fornecerão soluções técnicas para a perfuração de poços desafiadores.

-- No Catar, a Qatargas concedeu à SLB um contrato exclusivo de cinco anos com uma extensão opcional de cinco anos para o fornecimento de cabeças de poços e sistemas de árvores unitizados da Cameron. O equipamento será instalado em 50 poços offshore e cinco em terra no projeto North Field South e incorporará vedações metal-metal com furo rebaixado MRD? e vedações metal-metal com revestimento bruto CANH?. A parte terrestre do projeto inclui injeção de CO2 e poços de águas residuais. A primeira entrega do equipamento está prevista para o terceiro trimestre de 2023.

-- No Brasil, a Petrobras assinou um contrato com a OneSubsea? para fornecer equipamentos submarinos cruciais para auxiliar no desenvolvimento do campo pré-sal de Búzios na prolífica Bacia de Santos. Foi o sexto contrato consecutivo de fornecimento de árvores submarinas firmado entre as duas partes. A SLB fornecerá 15 árvores submarinas e unidades de distribuição eletro-hidráulica para atender o projeto Búzios-11, previsto para entrar em produção em 2027 por meio da embarcação flutuante de produção, armazenamento e descarga P-83. O escopo do trabalho do contrato também inclui instalação, comissionamento e serviços de manutenção associados.

-- A Offshore Egypt, bp e seu parceiro de joint venture Wintershall Dea concederam à Subsea Integration Alliance um contrato de engenharia, aquisição, construção e instalação (EPCI) para o projeto de enchimento Raven. O projeto representa o segundo contrato de integração antecipada da aliança com a bp. O escopo do contrato é para um tieback de dois poços no desenvolvimento do Delta do Nilo Ocidental em profundidades de água de cerca de 800 metros. O escopo dos sistemas de produção submarina (SPS) será entregue pela OneSubsea e inclui a execução do projeto que compreende controles submarinos, conectores, estruturas de estacionamento úmido, instalação de instrumentação e controle e suporte ao comissionamento e suporte à vida útil do campo. O escopo dos umbilicais submarinos, risers e linhas de fluxo (SURF) será entregue pela Subsea7 e inclui a engenharia, aquisição, transporte e instalação de aproximadamente 6 quilômetros de tubos flexíveis, umbilicais e estruturas submarinas associadas.

-- No Mar do Norte do Reino Unido, a bp concedeu à OneSubsea um contrato para o fornecimento de árvores submarinas dual-bore, como parte de seu programa de perfuração de preenchimento em andamento nos campos Schiehallion/Loyal a oeste de Shetland.

-- Na Turquia, a Turkish Petroleum concedeu à SLB um contrato EPCI para a Fase 2 do desenvolvimento do campo de Sakarya, offshore da Turquia, no Mar Negro. O contrato para o desenvolvimento submarino em duas fases é concedido a um consórcio que inclui SLB, Subsea7 e Saipem. O escopo do projeto integrado será entregue pela Subsea Integration Alliance e abrange SPS e SURF. A OneSubsea fornecerá a EPCI do SPS, que inclui sistemas de árvores submarinas, estruturas múltiplas, topsides e controles de distribuição, conectores de ligação e válvulas.

Tecnologia e desempenho

As introduções e implementações de tecnologia notáveis no trimestre incluem o seguinte:

-- Na Mauritânia, o sistema de perfuração a cabo de alcance expandido XR-Perf? restaurou a produção em um poço em águas profundas operado pela bp, permitindo a perfuração de mais de 300 metros em oito execuções sem incidentes ou paralisações. A operação economizou mais de 100 horas em tempo de plataforma em comparação com os métodos tradicionais de cabo de aço, resultando em uma economia significativa de custos e redução na pegada de carbono. Esta foi a primeira implementação do sistema XR-Perf para bp na África.

-- Na Líbia, a SLB executou os primeiros tratamentos utilizando a solução de estimulação de arenito OneSTEP EF? eficiente e de baixo risco para a Waha Oil Company para melhorar o influxo do poço de um reservatório fraturado, mitigar o aumento da produção de água no campo e reduzir o risco de danos por precipitação. Uma estimulação de matriz de alta taxa foi realizada em dois poços usando a solução OneSTEP EF e o desviador de acidificação de matriz OilMAX?. O fluido OilMAX, composto por um modificador de permeabilidade relativa viscosa de nova geração foi utilizado para aumentar a cobertura zonal e reduzir a produção de água após o tratamento. O software de design de estimulação de matriz Kinetix Matrix? foi usado para modelar a colocação de fluido para o trabalho de estimulação. O tratamento bem-sucedido reavivou poços que estavam fechados por até 20 anos e aumentou a taxa de produção total em 140%, reduzindo o corte de água para 0,4%. O novo sistema de fluido melhorou o influxo do poço, ajudando a Waha Oil Company a atingir suas metas de produção.

-- Na Malásia, a solução integrada do sistema Gyrodata Quest? gyro-while-drilling (GWD) junto com o sistema rotativo orientável PowerDrive X6? gerou o poço de perfuração de mais longo alcance do país, a primeira implementação integrada desde a aquisição da Gyrodata Incorporated pela SLB. Levantamentos giroscópicos definitivos de alta precisão em tempo real e direção precisa maximizaram a exposição do reservatório e o potencial de recuperação. A duração prolongada da bateria do sistema Quest GWD permitiu 322 horas de levantamento na seção de 12 1/4 polegadas e 294 horas na seção de 8 1/2 polegadas sem necessidade de bateria. O sistema Quest GWD também economizou tempo de sonda em comparação com uma ferramenta GWD convencional, reduzindo o tempo de levantamento em 75%.

DIGITAL

A SLB está implementando tecnologia digital em escala, permitindo que os clientes rastreiem e acessem seus dados, aproveitem insights para elevar seu desempenho e adotem novas operações autônomas habilitadas para IA. Os principais destaques são:

-- No Brasil, a SLB assinou um contrato de cinco anos com a Petrobras para implementação em toda a empresa de sua plataforma digital Delfi?. O escopo do contrato facilita a transformação digital da Petrobras desde as operações de exploração, desenvolvimento e produção, incluindo a transferência de fluxos de trabalho de subsuperfície para a nuvem para acelerar significativamente a tomada de decisões. O prêmio representa um dos maiores investimentos da Petrobras em tecnologias baseadas na nuvem.

-- No Equador, a Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) concedeu à SLB um contrato de software como serviço de três anos, concedendo à ENAP acesso às soluções de tecnologia avançada na plataforma digital Delfi para melhorar suas operações e responder com mais eficiência aos desafios diários. O objetivo da ENAP é alavancar os recursos avançados oferecidos pela plataforma Delfi para obter fluxos de trabalho simplificados, maior eficiência e economia de custos.

-- Na Índia, a Cairn Oil & Gas, Vedanta Limited selecionou a SLB e a Cognite para implementar uma plataforma industrial de DataOps a nível empresarial. O escopo do projeto inclui a implementação de uma plataforma corporativa de dados consolidada e unificada para gerenciamento de reservatórios na bacia do Rajastão, com o objetivo de aumentar a eficiência, alavancar a ciência e análise de dados e permitir o desenvolvimento de novas aplicações para otimizar fluxos de trabalho de reservatórios e produção. A Vedanta planeja aproveitar a plataforma Cognite Data Fusion®, bem como fluxos de trabalho controlados por domínio SLB e experiência em petróleo e gás. O projeto estratégico de três anos estabelecerá uma base de dados flexível e reutilizável e permitirá que os usuários de dados e domínio obtenham valor a partir de insights acionáveis.

-- No Kuwait, a Kuwait Oil Company (KOC) utilizou as soluções autônomas Neuro?, que incluíam o sistema autônomo de controle de fundo de poço, DrillOps? Automate, DD Advisor juntamente com equipamentos de construção de poços, a broca de elemento diamantado sulcada AxeBlade? e o sistema rotativo orientável PowerDrive Orbit G2?. A otimização por meio de recursos de perfuração direcional autônoma proporcionou um aumento de 90% na taxa de penetração (ROP) e um aumento de 37% na eficácia da direção, economizando mais de US$ 500 mol e oito dias de sonda em comparação com a autorização de despesas. As soluções Neuro estão redefinindo o que pode ser alcançado quando o software de última geração é combinado com hardware inteligente e processos de trabalho que eliminam as operações manuais. A adoção bem-sucedida dessas tecnologias não apenas melhorou o desempenho e a eficiência da perfuração da KOC, mas também minimizou os custos operacionais e as durações da perfuração, afetando diretamente sua rentabilidade.

-- Na Malásia, a SLB incorporou soluções autônomas da Neuro para fornecer perfuração direcional autônoma em uma das campanhas de desenvolvimento de ativos operados pela PETRONAS Carigali Sdn Bhd (PCSB). Utilizando recursos técnicos que combinam automação de superfície e fundo de poço, as soluções autônomas da Neuro proporcionaram maior eficiência e consistência das operações, reduzindo a intervenção humana, resultando em um aumento de 33% no ROP e uma redução de 62% no enlace descendente.

QUADROS FINANCEIROS

Demonstração condensada consolidada da receita

-0- *T (em milhões, exceto por quantias de participação) Segundo trimestreSeis mesesPeríodos encerrados em 30 de junho2023 2022 2023 2022 Receita$8,099 $6,773 $15,835 $12,735 Juros e outras receitas (1)82 311 174 361 DespesasCusto de receita6,502 5,568 12,787 10,581 Pesquisa e engenharia163 154 337 295 Geral e administrativo96 86 187 183 Juros127 124 244 247 Receita antes de impostos (1)$1,293 $1,152 $2,454 $1,790 Despesa fiscal (1)246 182 464 300 Receita líquida (1)$1,047 $970 $1,990 $1,490 Receita líquida atribuível à participação minoritária14 11 23 21 Receita líquida atribuível à SLB (1)$1,033 $959 $1,967 $1,469 Lucro diluído por ação da SLB (1)$0.72 $0.67 $1.36 $1.02 Média de ações em circulação1,423 1,414 1,425 1,413 Média de ações em circulação presumindo diluição1,442 1,436 1,444 1,435 Depreciação e amortização incluídas nas despesas (2)$561 $532 $1,124 $1,065 *T

-0- *T (1) Consulte a seção intitulada "Cobranças e créditos" para obter detalhes. (2) Inclui depreciação de ativos fixos e amortização de ativos intangíveis, custos de dados de exploração e investimentos APS. *T

Balanço patrimonial condensado consolidado

-0- *T (em milhões) 30 de junho31 de dezembroAtivosde 2023 de 2022 Ativos circulantesCaixa e investimentos de curto prazo$3,194 $2,894 Contas a receber7,675 7,032 Inventários4,360 3,999 Outros ativos circulantes925 1,078 16,154 15,003 Investimento em empresas afiliadas1,601 1,581 Ativos fixos6,804 6,607 Ágio13,117 12,982 Ativos intangíveis2,968 2,992 Outros ativos4,182 3,970 $44,826 $43,135 Passivos e patrimônio líquidoPassivos circulantesContas a pagar e passivos acumulados$8,938 $9,121 Passivo estimado para imposto de renda859 1,002 Empréstimos de curto prazo e parcela atual da dívida de longo prazo1,993 1,632 Dividendos a pagar373 263 12,163 12,018 Dívida de longo prazo11,342 10,594 Benefícios pós-aposentadoria167 165 Outros passivos2,220 2,369 25,892 25,146 Patrimônio líquido18,934 17,989 $44,826 $43,135 *T

Liquidez

-0- *T (em milhões) Componentes da liquidez30 de junhode 202331 de marçode 202330 de junhode 202231 de dezembrode 2022Caixa e investimentos de curto prazo$3,194 $2,504 $2,816 $2,894 Empréstimos de curto prazo e parcela atual da dívida de longo prazo(1,993) (2,140) (901) (1,632) Dívida de longo prazo(11,342) (10,698) (12,946) (10,594) Dívida líquida (1)$(10,141) $(10,334) $(11,031) $(9,332) Detalhes de alteração na liquidez: SeisSegundoSeismesestrimestremesesPeríodos encerrados em 30 de junho20232023 2022 Receita líquida$1,990$1,047 $1,490 Cobranças e créditos, líquidos de impostos(2)(28)- (266) 1,9621,047 1,224 Depreciação e amortização (3)1,124561 1,065 Despesa de compensação baseada em ações16079 160 Alteração no capital de giro(1,286)(56) (1,884) Outro(s)(22)(23) (26) Fluxo de caixa operacional1,9381,608 539 Despesas de capital(881)(471) (664) Investimentos APS(253)(120) (311) Dados de exploração capitalizados(83)(31) (64) Fluxo de caixa livre (4)721986 (500) Dividendos pagos(605)(356) (352) Programa de recompra de ações(443)(213) - Rendimentos de planos de ações de funcionários1243 93 Aquisições e investimentos de negócios, líquido de caixa adquirido mais dívida adquirida(262)(18) (8) Rendimentos da venda de ações da Liberty137- 513 Rendimentos da venda de imóveis-- 120 Impostos pagos sobre compensações líquidas liquidadas baseadas em ações(144)(56) (85) Outro(s)(167)(83) (86) (Diminuição) aumento da dívida líquida antes do impacto das mudanças nas taxas de câmbio(639)263 (305) Impacto das mudanças nas taxas de câmbio sobre a dívida líquida(170)(70) 330 (Diminuição) aumento da dívida líquida(809)193 25 Dívida líquida, início do período(9,332)(10,334) (11,056) Dívida líquida, final do período$(10,141)$(10,141) $(11,031) *T

-0- *T (1) "Dívida líquida" representa a dívida bruta menos espécie e investimentos de curto prazo. A administração acredita que o indicador de dívida líquida oferece informações úteis sobre o nível de endividamento da SLB ao informar a quantia em espécie e os investimentos que podem ser usados para amortizar dívidas. A Dívida líquida é uma medida financeira non-GAAP, que deve ser considerada adicionalmente, e não como substituto ou superior à dívida total. (2) Consulte a seção intitulada "Cobranças e créditos" para obter detalhes. (3) Inclui depreciação de ativos fixos e amortização de ativos intangíveis, custos de dados de exploração e investimentos APS. (4) "Fluxo de caixa livre" representa o fluxo de caixa operacional menos as despesas de capital, investimentos APS e custos de dados de exploração capitalizados. A administração acredita que o fluxo de caixa livre é uma medida de liquidez importante para a empresa e útil para os investidores e para a gestão como uma medida da capacidade da SLB de geração de caixa. Uma vez que as necessidades e as obrigações do negócio são atendidas, esse dinheiro pode ser usado para reinvestir na empresa, para crescimento futuro ou para devolver aos nossos acionistas por meio de pagamentos de dividendos ou recompra de ações. O fluxo de caixa livre não representa o fluxo de caixa residual disponível para despesas discricionárias. O fluxo de caixa livre é uma medida financeira non-GAAP que deve ser considerada como complemento, não como substituto ou superior ao fluxo de caixa livre operacional. *T

Cobranças e créditos

Além dos resultados financeiros determinados de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP) dos EUA, esta divulgação de resultados do segundo trimestre de 2023 também inclui medidas financeiras non-GAAP (conforme definido no Regulamento G da SEC). Além das medidas financeiras non-GAAP discutidas em "Liquidez", a receita líquida da SLB, excluindo cobranças e créditos, bem como as medidas dela derivadas (incluindo EPS diluído, excluindo cobranças e créditos; taxa de imposto efetiva, excluindo cobranças e créditos; EBITDA ajustado; e margem do EBITDA ajustada) são medidas financeiras non-GAAP. A administração acredita que a exclusão das cobranças e créditos dessas medidas financeiras permite avaliar, de forma mais eficaz, as operações da SLB durante o período e identificar as tendências operacionais que poderiam ser mascaradas pelos itens excluídos. Essas medidas também são usadas pela administração como medidas de desempenho na determinação de certas compensações de incentivo. As medidas financeiras non-GAAP anteriores devem ser consideradas como complemento, não como substituto ou superior a outras medidas de desempenho financeiro preparadas de acordo com GAAP. A seguir está uma reconciliação de algumas dessas medidas non-GAAP com as medidas GAAP comparáveis. Para a reconciliação do EBITDA ajustado com a medida GAAP comparável, consulte a seção intitulada "Informações complementares" (pergunta 9).

-0- *T (em milhões, exceto por quantias de participação) Seis meses de 2023Antes dos impostosImpostosJurosnão cont.LíquidoEPSdiluídoReceita líquida da SLB (base GAAP) $2,454 $464 $23 $1,967 $1.36 Ganho com a venda de ações da Liberty (36) (8) - (28) (0.02) Receita líquida da SLB, excluindo cobranças e créditos $2,418 $456 $23 $1,939 $1.34 Primeiro trimestre de 2023Antes dos impostosImpostosJurosnão cont.LíquidoEPSdiluídoReceita líquida da SLB (base GAAP) $1,161 $217 $10 $934 $0.65 Ganho com a venda de ações da Liberty (36) (8) - (28) (0.02) Receita líquida da SLB, excluindo cobranças e créditos $1,125 $209 $10 $906 $0.63 Segundo trimestre de 2022Antes dos impostosImpostosJurosnão cont.LíquidoEPSdiluídoReceita líquida da SLB (base GAAP) $1,152 $182 $11 $959 $0.67 Ganho com a venda de ações da Liberty (216) (13) - (203) (0.14) Ganho na venda de imóveis (43) (2) - (41) (0.03) Receita líquida da SLB, excluindo cobranças e créditos $893 $167 $11 $715 $0.50 Seis meses de 2022Antes dos impostosImpostosJurosnão cont.LíquidoEPSdiluído *Receita líquida da SLB (base GAAP) $1,790 $300 $21 $1,469 $1.02 Ganho com a venda de ações da Liberty (242) (17) - (225) (0.16) Ganho na venda de imóveis (43) (2) - (41) (0.03) Receita líquida da SLB, excluindo cobranças e créditos $1,505 $281 $21 $1,203 $0.84 Não houve cobranças ou créditos no segundo trimestre de 2023. * A soma não bate devido ao arredondamento. Todas as cobranças e créditos dos períodos acima são classificadas em Juros e outras receitas na Demonstração condensada consolidada da receita.*T

Divisões

-0- *T (em milhões) Três meses encerrados em30 de junho de 202331 de março de 202330 de junho de 2022ReceitaReceitaantes deimpostosReceitaReceitaantes deimpostosReceitaReceitaantes deimpostosDigital e Integração$947$322 $894 $265 $955 $379 Desempenho de Reservatórios1,643306 1,503 242 1,333 195 Construção de Poços3,362731 3,261 672 2,686 470 Sistemas de Produção2,313278 2,207 205 1,893 171 Eliminações e outros(166)(56) (129) 7 (94) (56) Receita operacional do segmento antes de impostos1,581 1,391 1,159 Corporativo e outros(183) (169) (148) Rendimentos de juros(1)19 17 3 Despesa de juros(1)(124) (114) (121) Cobranças e créditos(2)- 36 259 $8,099$1,293 $7,736 $1,161 $6,773 $1,152 *T

-0- *T (em milhões) Seis meses encerrados em30 de junho de 202330 de junho de 2022ReceitaReceitaantes deimpostosReceitaReceitaantes deimpostosDigital e Integração$1,840$587 $1,813 $671 Desempenho de Reservatórios3,146548 2,543 355 Construção de Poços6,6231,403 5,083 858 Sistemas de Produção4,520483 3,497 285 Eliminações e outros(294)(49) (201) (115) Receita operacional do segmento antes de impostos2,972 2,054 Corporativo e outros(353) (313) Rendimentos de juros(1)36 5 Despesa de juros(1)(237) (241) Cobranças e créditos(2)36 285 $15,835$2,454 $12,735 $1,790 *T

-0- *T (1) Exclui valores que estão incluídos nos resultados dos segmentos. (2) Consulte a seção intitulada "Cobranças e créditos" para obter detalhes. *T

Informações complementaresPerguntas frequentes

-0- *T 1)Qual é a orientação para investimento de capital para o ano completo de 2023? O investimento de capital (composto de despesa de capital, custos de dados de exploração e investimentos em APS) para todo o ano de 2023 deverá ser de aproximadamente US$ 2,5 a US$ 2,6 bilhões. O investimento de capital para o ano completo de 2022 foi de US$ 2,3 bilhões. *T

-0- *T 2)Quais foram o fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa livre para o segundo trimestre de 2023? O fluxo de caixa operacional no segundo trimestre de 2023 foi de US$ 1,61 bilhão e o fluxo de caixa livre foi de US$ 986 milhões. *T

-0- *T 3)O que foi incluído em "Juros e outras receitas" para o segundo trimestre de 2023? "Juros e outras receitas" para o segundo trimestre de 2023 foi de US$ 82 milhões. Isso consistiu em rendimentos de juros de US$ 19 milhões e ganhos de investimentos em método de equivalência patrimonial de US$ 63 milhões. *T

-0- *T 4)Como os rendimentos de juros e as despesas de juros mudaram durante o segundo trimestre de 2023? Os rendimentos de juros de US$ 19 milhões no terceiro trimestre de 2023 aumentaram US$ 2 milhões sequencialmente. A despesa de juros de US$ 127 milhões aumentou US$ 10 milhões sequencialmente. *T

-0- *T 5)Qual é a diferença entre o lucro consolidado antes de impostos e o lucro operacional do segmento antes de impostos da SLB? A diferença consiste em itens corporativos, cobranças e créditos e rendimentos de juros e despesas de juros não alocadas aos segmentos, bem como despesas de compensação baseada em ações, despesas de amortização associadas a alguns ativos intangíveis, certas iniciativas gerenciadas de modo centralizado e outros itens não operacionais. *T

-0- *T 6)Qual foi a taxa efetiva de impostos (ETR) para o segundo trimestre de 2023? A ETR para o segundo trimestre de 2023, calculada de acordo com GAAP, foi de 19% em comparação com 18,7% para o primeiro trimestre de 2023. Excluindo cobranças e créditos, a ETR do primeiro trimestre de 2023 foi de 18,6%. Não houve cobranças ou créditos no segundo trimestre de 2023. *T

-0- *T 7)Quantas ações ordinárias estavam em circulação em 30 de junho de 2023 e como isso mudou em relação ao final do trimestre anterior? Havia 1,421 bilhão de ações ordinárias em circulação em 30 de junho de 2023 e 1,425 bilhão de ações em circulação em 31 de março de 2023. *T

-0- *T (em milhões) Ações em circulação em 31 de março de 2023 1,425 Ações emitidas aos beneficiários, menos as ações permutadas - Aquisição de ações restritas - Programa de recompra de ações (4) Ações em circulação em 30 de junho de 2023 1,421 *T

-0- *T 8)Qual foi o número médio ponderado de ações em circulação durante o segundo trimestre de 2023 e o primeiro trimestre de 2023? Como isso se reconcilia com o número médio de ações em circulação, presumindo a diluição, usado no cálculo do lucro diluído por ação? O número médio ponderado de ações em circulação foi de 1,423 bilhão durante o segundo trimestre de 2023 e 1,426 bilhão durante o primeiro trimestre de 2023. Abaixo está uma reconciliação da média ponderada de ações em circulação com relação ao número médio de ações em circulação, presumindo a diluição usada no cálculo do lucro diluído por ação. *T

-0- *T (em milhões)Segundo trimestre de 2023Primeiro trimestre de 2023Média ponderada de ações em circulação1,423 1,426 Ações restritas não investidas17 18 Suposto exercício de opções de compra de ações2 2 Média de ações em circulação, assumindo diluição1,442 1,446 *T

-0- *T 9)Qual foi o EBITDA ajustado da SLB no segundo trimestre de 2023, no primeiro trimestre de 2023 e no segundo trimestre de 2022? O EBITDA ajustado da SLB foi de US$ 1,96 bilhão no segundo trimestre de 2023, US$ 1,79 bilhão no primeiro trimestre de 2023 e US$ 1,53 bilhão no segundo trimestre de 2022, e foi calculado da seguinte forma: *T

-0- *T (em milhões)Segundo trimestrede 2023Primeiro trimestrede 2023Segundo trimestrede 2022Receita líquida atribuível à SLB$1,033 $934 $959 Receita líquida atribuível à participação minoritária14 10 11 Despesa fiscal246 217 182 Receita antes de impostos$1,293 $1,161 $1,152 Cobranças e créditos- (36) (259) Depreciação e amortização561 563 532 Despesa de juros127 117 124 Rendimentos de juros(19) (17) (19) EBITDA ajustado$1,962 $1,788 $1,530 *T

-0- *T O EBITDA ajustado representa a receita antes de impostos, excluindo cobranças e créditos, depreciação e amortização, despesa de juros e rendimentos de juros. A administração acredita que o EBITDA ajustado é uma importante medida de rentabilidade para a SLB e que permite aos investidores e à administração avaliar com mais eficiência as operações da SLB período a período, além de identificar tendências operacionais que poderiam estar ocultas de outra forma. O EBITDA ajustado também é utilizado pela administração como medida de desempenho na determinação de determinadas compensações de incentivo. O EBITDA ajustado deve ser considerado como adição, e não como um substituto ou superior a outras medidas de desempenho financeiras preparadas de acordo com GAAP. *T

-0- *T 10)Quais foram os componentes das despesas de depreciação e amortização para o segundo trimestre de 2023, o primeiro trimestre de 2023 e o segundo trimestre de 2022? Os componentes das despesas de depreciação e amortização para o segundo trimestre de 2023, o primeiro trimestre de 2023 e o segundo trimestre de 2022 foram os seguintes: *T

-0- *T (em milhões)Segundo trimestrede 2023Primeiro trimestrede 2023Segundo trimestrede 2022Depreciação de ativos fixos$353 $347 $340 Amortização de ativos intangíveis77 76 75 Amortização de investimentos APS101 91 87 Amortização dos custos de dados de exploração capitalizados30 49 30 $561 $563 $532 *T

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa mundial de tecnologia que promove a inovação energética para um planeta equilibrado. Com presença internacional em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos todos os dias em inovação de petróleo e gás, entregando tecnologia digital em escala, descarbonizando as indústrias e desenvolvendo e escalonando sistemas de nova energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com

Informações sobre a teleconferência

A SLB realizou uma teleconferência para discutir este comunicado à imprensa e as perspectivas de negócios em 21 de julho de 2023. A ligação começou às 9h30 no horário do leste dos EUA. A teleconferência foi aberta ao público e pôde ser acessada entrando em contato com a operadora pelo telefone +1 (844) 721-7241 na América do Norte ou +1 (409) 207-6955 fora da América do Norte aproximadamente 10 minutos antes do horário programado para o início da teleconferência e com o código de acesso 8858313. Uma reprodução do áudio está disponível até 21 de agosto de 2023, discando +1 (866) 207-1041 na América do Norte ou +1 (402) 970-0847 em outros países e fornecendo o acesso código 4620397. A teleconferência também foi transmitida pela internet simultaneamente em www.slb.com/irwebcast apenas com áudio. Uma gravação do webcast também está disponível no mesmo site até 21 de agosto de 2023.

Este comunicado de imprensa sobre os resultados do segundo trimestre de 2023, bem como outras declarações que fazemos, contêm "declarações prospectivas" dentro do significado das leis federais de valores mobiliários, que incluem quaisquer declarações que não sejam fatos históricos. Tais declarações frequentemente contêm palavras como "espera", "pode", "acredita", "prevê", "planeja", "potencial", "projetado", "projeções", "precursor", "previsão", "perspectivas", "expectativas", "estima", "pretende", "antecipa", "ambiciona", "objetivo", "alvo", "agendado", "pensa", "deveria", "poderia", "iria", "irá", "vê", "provavelmente", e outros termos semelhantes. As declarações prospectivas lidam com problemas que são, em diversos graus, incertos, tais como declarações sobre nossos objetivos de desempenho e financeiros e outras previsões ou expectativas relacionadas ou que dependem de nossas perspectivas de negócios, o crescimento da SLB como um todo e para cada uma das suas divisões (e para linhas de negócios especificadas, áreas geográficas ou tecnologias dentro de cada divisão); demanda por petróleo e gás natural e crescimento da produção; preços do petróleo e do gás natural; previsões ou expectativas relacionadas à transição energética e à mudança climática global; melhorias nos procedimentos e tecnologias de operação; gastos com capital pela SLB e pelo setor de petróleo e gás; nossas estratégias de negócio, incluindo digital e "adequada para a bacia", bem como as estratégias dos nossos clientes; nossos projetos de APS; joint ventures e outras alianças; nossa resposta à pandemia da COVID-19 e a preparação para outras emergências de saúde difundidas; o impacto do conflito em andamento na Ucrânia no fornecimento global de energia; acesso a matérias-primas; condições econômicas e geopolíticas globais futuras; liquidez futura, incluindo fluxo de caixa livre, e resultados futuros das operações como, por exemplo, níveis de margem. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, entre outras, mudanças nas condições econômicas e geopolíticas globais; mudanças nos gastos de exploração e produção pelos clientes da Schlumberger e mudanças no nível de exploração e desenvolvimento de petróleo e gás natural; resultados das operações e condição financeira dos clientes e fornecedores da SLB; incapacidade da Schlumberger de alcançar suas metas financeiras e de desempenho; a incapacidade de alcançar nossos objetivos de emissões de carbono zero ou objetivos provisórios de redução de emissões; condições econômicas, geopolíticas e comerciais gerais em regiões-chave do mundo; o conflito em andamento na Ucrânia; risco em moeda estrangeira; inflação; mudanças na política monetária por parte dos governos; pressão de preços; fatores climáticos e sazonais; efeitos desfavoráveis das pandemias da saúde; disponibilidade e custo de matérias-primas; modificações operacionais, atrasos ou cancelamentos; desafios na cadeia de suprimentos da Schlumberger; quedas de produção; a extensão de encargos futuros; incapacidade da Schlumberger de reconhecer as eficiências e os benefícios pretendidos de suas estratégias e iniciativas de negócios, como nas áreas Digital ou de Novas Energias; bem como seus planos de restruturação e de redução de custos estruturais; mudanças nos regulamentos governamentais e requisitos regulatórios, incluindo aqueles relacionados à exploração marítima de petróleo e gás, fontes radioativas, explosivos, produtos químicos e iniciativas relacionadas ao clima; incapacidade da tecnologia de enfrentar novos desafios na exploração; competitividade de fontes alternativas de energia ou substitutos de produtos; e outros riscos e incertezas detalhados neste comunicado e nossos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes arquivados ou fornecidos à Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA. Se um ou mais desses ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de tais mudanças de desenvolvimento), ou se nossas suposições subjacentes se mostrarem incorretas, os resultados reais podem variar materialmente daqueles refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas e outras declarações neste comunicado à imprensa relacionadas aos nossos planos ambientais, sociais e outros planos e objetivos de sustentabilidade não são uma indicação de que estas declarações são necessariamente importantes aos investidores ou que devem ser divulgadas em nossas declarações à SEC. Além disso, as declarações históricas, atuais e prospectivas relacionadas ao meio ambiente, sociais e declarações relacionadas à sustentabilidade podem ser baseadas nos padrões para medir o progresso que ainda estamos alcançando, controles e processos internos que continuam a evoluir e suposições que estão sujeitas a mudanças no futuro. As declarações aqui contidas são feitas somente na data deste comunicado, e a SLB descarta qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou qualquer outra razão.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contato

Relações com Investidores: James R. McDonald - vice-presidente sênior de Relações com Investidores e Assuntos da Indústria Joy V. Domingo - diretora de Relações com Investidores Tel.: +1 (713) 375-3535 [email protected]

Assessoria de Imprensa: Josh Byerly - vice-presidente de Comunicação Moira Duff - diretora de Comunicação Externa Tel.: +1 (713) 375-3407 [email protected]

