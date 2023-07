Comunicado do Business Wire :Kenvue Inc.

A Kenvue Inc. (NYSE: KVUE) ("Kenvue") anunciou que pretende apresentar uma declaração de registro no Formulário S-4, hoje, junto à Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA em conexão com a oferta proposta da Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) para negociar até 1.533.830.450 de ações ordinárias da Kenvue de sua propriedade - o que representa 80,1% do total de ações ordinárias em circulação da Kenvue - por ações ordinárias em circulação da Johnson & Johnson. Na oferta de troca, os acionistas da Johnson & Johnson terão a oportunidade de negociar todas, algumas ou nenhuma de suas ações ordinárias da Johnson & Johnson por ações ordinárias da Kenvue, sujeito aos termos da oferta.

A Johnson & Johnson possui atualmente cerca de 89,6% do total de ações ordinárias em circulação da Kenvue. Se a oferta de troca (incluindo todas as transações relacionadas) for efetivada, a Johnson & Johnson não será mais o acionista majoritário da Kenvue, e a Kenvue operará como uma empresa separada e totalmente independente.

"Este registro é um marco importante na jornada da Kenvue para se tornar uma empresa totalmente independente", disse Thibaut Mongon, CEO e diretor da Kenvue. "Como a maior empresa de saúde do consumidor do mundo em receita, temos uma visão clara, um modelo operacional ágil, fundamentos sólidos e um propósito inspirador: ajudar as pessoas a perceber o poder extraordinário dos cuidados diários."

Este anúncio é apenas para fins informativos e não é uma oferta de venda nem uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários ou uma recomendação sobre se os investidores devem participar da oferta de troca. A oferta é feita exclusivamente a partir do prospecto referenciado abaixo.

Sobre a Kenvue

A Kenvue é a maior empresa de saúde do consumidor do mundo em receita. Com base em mais de um século de tradição, nossas marcas icônicas, incluindo Aveeno®, bandagens adesivas da marca BAND-AID®, Johnson's®, Listerine®, Neutrogena® e Tylenol®, são apoiadas pela ciência e recomendadas por profissionais de saúde do mundo inteiro. Na Kenvue, acreditamos no poder extraordinário do cuidado diário e nossas equipes trabalham todos os dias para colocar esse poder nas mãos dos consumidores e conquistar um lugar em seus corações e lares.

Declarações prospectivas

Este comunicado contém certas declarações sobre a Johnson & Johnson e a Kenvue que são declarações prospectivas. As declarações prospectivas são baseadas nas expectativas e suposições atuais sobre os respectivos negócios da Johnson & Johnson e da Kenvue, a economia e outras condições futuras. Além disso, as declarações prospectivas contidas neste comunicado podem incluir declarações sobre os efeitos esperados da oferta de troca na Johnson & Johnson e na Kenvue, o cronograma e benefícios previstos da oferta de troca, os resultados financeiros antecipados da Johnson & Johnson e da Kenvue e todas as outras declarações neste comunicado que não são fatos históricos.

Como as declarações prospectivas se referem ao futuro, por sua natureza, elas estão sujeitas a incertezas inerentes, riscos e mudanças nas circunstâncias que são difíceis de prever e são mais detalhadas nos respectivos relatórios periódicos da Johnson & Johnson e da Kenvue apresentados periodicamente na SEC, na Declaração de registro mencionada abaixo, incluindo o Prospecto que faz parte dela, o Anexo TO e outros documentos de oferta de troca apresentados pela Johnson & Johnson ou Kenvue, conforme aplicável, na SEC. Tais incertezas, riscos e mudanças nas circunstâncias podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas. As declarações prospectivas incluídas neste documento foram realizadas na data deste documento e nem a Johnson & Johnson nem a Kenvue assumem qualquer obrigação de atualizar publicamente tais declarações para refletir eventos ou circunstâncias subsequentes, exceto na medida exigida pelas leis de valores mobiliários aplicáveis. Os investidores não devem depositar confiança indevida em declarações prospectivas.

Informações adicionais e onde encontrá-las

Este comunicado é apenas para fins informativos e não é uma oferta de venda ou troca, uma solicitação de oferta de compra ou troca de quaisquer valores mobiliários e uma recomendação sobre se os investidores devem participar da oferta de troca. Se a oferta de troca for iniciada, a Kenvue apresentará à SEC uma declaração de registro no Formulário S-4 (a "Declaração de registro") que incluirá um Prospecto. Não há garantias de que a Johnson & Johnson iniciará a oferta de troca nos termos descritos neste documento ou em absoluto. A oferta de troca será feita exclusivamente a partir do Prospecto. O Prospecto conterá informações importantes sobre a oferta de troca, a Johnson & Johnson, a Kenvue e os assuntos relacionados, e a Johnson & Johnson entregará o Prospecto aos detentores de ações ordinárias da Johnson & Johnson. INVESTIDORES E DETENTORES DE VALORES MOBILIÁRIOS SÃO INCENTIVADOS A LER O PROSPECTO E QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS PERTINENTES APRESENTADOS NA SEC, QUANDO ELES FICAREM DISPONÍVEIS E ANTES DE TOMAR QUALQUER DECISÃO DE INVESTIMENTO, POIS CONTÊM INFORMAÇÕES IMPORTANTES. Nenhum dos membros da Johnson & Johnson, Kenvue ou qualquer um de seus respectivos diretores ou executivos ou gerentes de revendedores nomeados com relação à oferta de troca faz qualquer recomendação sobre se você deve participar da oferta de troca.

A Johnson & Johnson apresentará à SEC um Anexo TO, que conterá informações importantes sobre a oferta de troca.

Os detentores de ações ordinárias da Johnson & Johnson podem obter cópias do Prospecto, da Declaração de registro, do Anexo TO e outros documentos relacionados e de qualquer outra informação apresentada eletronicamente pela Johnson & Johnson e pela Kenvue no próprio site da SEC (http://www.sec.gov) de forma gratuita. Os detentores de ações ordinárias da Johnson & Johnson também poderão obter uma cópia do Prospecto clicando no link apropriado em http://www.JNJSeparation.com.

A Johnson & Johnson contratou a Georgeson LLC como agente de informações para a oferta de troca. Para obter cópias do Prospecto da oferta de troca e documentos relacionados, ou para perguntas sobre os termos da oferta de troca ou como participar, você pode entrar em contato com o agente de informações em 1-866-695-6074 (ligação gratuita para acionistas, bancos e corretoras) ou +1-781-575-2137 (fora dos Estados Unidos).

Contato

Relações com Investidores: Tina Romani [email protected]

Assessoria de Imprensa: Melissa Witt [email protected]

