Comunicado do Business Wire :Ferrara Candy Company

Ferrara Candy Company, empresa associada ao Grupo Ferrero e a maior empresa de balas e gomas nos Estados Unidos, anunciou hoje um acordo para adquirir a Dori Alimentos, uma das principais fabricantes e distribuidoras brasileiras de doces e snacks. A aquisição será feita por meio da CTH, que é a principal empresa controladora da Ferrara. A Dori é uma empresa familiar e investida da ACON Investments. Os termos financeiros da transação não foram divulgados.

Desde sua fundação em 1967, a Dori construiu marcas fortes e reconhecidas que são amadas por milhões de consumidores em todo o Brasil, incluindo Dori, Pettiz, Jubes, Gomets, Deliket, Disqueti, Yorgurte 100 e Bolete. O portfólio robusto da Dori, somado ao desempenho consistente e capacidade de distribuição em todo o país, permitiram à empresa um crescimento de receita de dois dígitos nos últimos anos.

Com sede em Chicago há mais de 115 anos e de capital privado, a Ferrara é a principal empresa de balas e gomas nos Estados Unidos e fabricante de 20 marcas reconhecidas, como Black Forest®, Brach's®, NERDS®, SweeTARTS® e Trolli®.

"Estamos entusiasmados em nos juntar à Ferrara e confiantes de que é a parceira certa para este próximo passo na incrível história da Dori", afirma Pedro Lobo, CEO da Dori. "Assim como nós, a Ferrara coloca o consumidor no centro de tudo o que faz, compartilha nosso espírito de inovação e acredita no vínculo emocional dos doces e snacks. Essa união reflete a empresa excepcional que a equipe da Dori construiu ao longo de 56 anos e nossa posição como pioneiros do setor no Brasil. Estamos muito felizes em preservar esse valioso legado", completa.

"A Dori combina com a Ferrara, com um portfólio complementar de doces, uma herança semelhante e uma cultura baseada em valores", explica Marco Capurso, CEO da Ferrara. "Temos uma profunda admiração pelos produtos da Dori e sua extraordinária equipe. Estamos animados para entrar no mercado brasileiro em rápido crescimento e criar oportunidades para ambas, Dori e Ferrara", afirma Capurso.

"Há muitos anos, a Ferrara vem sendo uma grande inspiração para a construção do portfólio de produtos da Dori e, talvez por isso, sejam parecidas e alinhadas. Fico feliz ao ver que a Dori será a casa da Ferrara no Brasil, o que irá certamente proporcionar o melhor caminho para o sucesso do negócio que construímos", diz Vitor Barion, Presidente do Conselho de Administração da Dori.

"Desde o nosso investimento inicial em 2016, testemunhamos a grande evolução da Dori e estamos animados para que ela embarque em uma nova fase em sua história. Acreditamos que a Dori e a Ferrara formarão uma parceria sólida que criará valor para todos os envolvidos", diz Rodrigo Galvão, sócio da ACON Investments no Brasil.

Com a conclusão do negócio, os mais de 3.100 empregados da Dori se juntarão aos 4.600 membros da equipe da Ferrara para avançar com uma visão e estratégia compartilhadas e levar ainda mais doçura aos consumidores ao redor do mundo.

A transação está prevista para ser concluída no quarto trimestre de 2023 e está sujeita a determinadas condições de fechamento.

Sobre a Ferrara

Por mais de 115 anos, a Ferrara tem criado balas e gomas que proporcionam prazer a cada mordida para os amantes de doces de todas as gerações. Hoje, a empresa é a principal fabricante de balas e gomas nos Estados Unidos. A Ferrara conta com uma equipe de mais de 4.600 empregados que trabalham juntos para criar e entregar centenas de produtos vendidos sob um portfólio de marcas populares, como Black Forest®, Brach's®, NERDS®, SweeTARTS® e Trolli®, chegando anualmente a milhões de lares nos Estados Unidos. O sucesso da Ferrara, liderando a inovação no setor, é impulsionado por profundos insights dos consumidores, forte parceria com varejistas e dedicação à diversidade de ideias, experiências e pessoas. Com sede em Chicago, a Ferrara possui uma rede operacional de 13 instalações na América do Norte que inclui produção, distribuição, vendas e pesquisa e desenvolvimento. A empresa de capital fechado é associada à Ferrero. Saiba mais em www.ferrarausa.com ou www.linkedin.com/company/ferrara-.

Sobre a Dori Alimentos

Com mais de 56 anos de história, a Dori é uma das líderes no Brasil nos segmentos em que atua, consolidando-se como uma das maiores e mais relevantes fabricantes e distribuidoras nacionais de snacks saudáveis de amendoim, snacks doces e snacks de chocolate, com as marcas Dori, Pettiz, Gomets, Yogurte 100, Bolete, Deliket e Disqueti. A empresa atualmente exporta para mais de 40 países em 5 continentes. Com sede em Marília, no Estado de São Paulo, possui mais de 3.100 empregados em quatro unidades industriais no Brasil. A Dori Alimentos está atualmente registrada como uma empresa de capital aberto (categoria A) junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Saiba mais em https://ri.dori.com.br/en/dori/corporate-profile/ ou www.linkedin.com/company/dorialimentos.

Sobre a ACON Investments

ACON Investments, L.L.C. é uma empresa de investimentos em private equity internacional com sede em Washington - D.C. (EUA), que gerencia fundos de private equity e parcerias com propósito específico que fazem investimentos nos Estados Unidos, América Latina e Europa. Com profissionais em Washington - D.C., Dallas, Los Angeles, Nova York, Bogotá, Madri, Cidade do México e São Paulo, a ACON tem sob sua responsabilidade a administração de US$ 7,0 bilhões em ativos e possui uma experiência de 27 anos. Para obter mais informações, visite www.aconinvestments.com.

