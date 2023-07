Ataque russo à Ucrânia mata uma pessoa e danifica catedral de Odessa

Um ataque russo atingiu a cidade de Odessa, na Ucrânia, novamente no domingo, 23, disseram autoridades locais, mantendo uma enxurrada de ataques que danificaram a infraestrutura portuária crítica no sul do país na semana passada. Pelo menos uma pessoa foi morta e outras 22 ficaram feridas nas primeiras horas do ataque.

O governador regional Oleh Kiper afirmou que quatro crianças estavam entre os feridos nas explosões, que danificaram gravemente a histórica Catedral da Transfiguração, um marco da catedral ortodoxa na cidade.

A Força Aérea da Ucrânia informou no Telegram que a Rússia lançou 19 mísseis contra a região de Odessa, incluindo cinco mísseis Onyx alados de alta precisão e quatro mísseis de cruzeiro Kalibr mar-terra. Kiev afirmou que a defesa aérea ucraniana abateu nove mísseis.

A Rússia tem lançado ataques persistentes a Odessa, um importante centro de exportação de grãos, desde que Moscou cancelou um acordo histórico de grãos na segunda-feira, 17, em meio aos esforços de Kiev para retomar seus territórios ocupados.

O governador Kiper afirmou que seis prédios, incluindo residenciais, foram destruídos pelos ataques.

Em um desses casos no centro de Odessa, algumas pessoas ficaram presas em seus apartamentos como resultado dos danos causados pelo ataque, que deixou escombros espalhados na rua e bloqueou parcialmente a estrada, além de danos às linhas de energia.

Svitlana Molcharova, de 85 anos, foi resgatada pelos socorristas. Mas depois que ela recebeu os primeiros-socorros médicos, ela se recusou a deixar seu apartamento destruído. "Vou ficar aqui", disse ela ao funcionário do serviço de emergência que a aconselhou a sair.

"Acordei quando o teto começou a cair sobre mim. Corri para o corredor", disse Ivan Kovalenko, 19, outro morador do prédio. Ele veio para Odessa depois de fugir da cidade de Mykolaiv em busca de um lugar mais seguro para morar depois que sua casa foi destruída. "Foi assim que perdi minha casa em Mykolaiv e aqui perdi meu apartamento alugado." Em sua casa, o teto desabou parcialmente, a varanda saiu da lateral do prédio e todas as janelas foram quebradas.

Catedral

A Catedral da Transfiguração, uma das maiores e mais importantes catedrais ortodoxas de Odessa, foi severamente danificada. Depois que os incêndios foram apagados, os voluntários vestiram capacetes, pás e vassouras na catedral para começar a remover os escombros, vasculhando para salvar quaisquer artefatos da igreja - sob o olhar atento dos santos cujas pinturas permaneceram intactas.

Autoridades locais disseram que o ícone da padroeira da cidade foi retirado dos escombros. "A destruição é enorme, metade da catedral está agora sem teto", disse o arquidiácono Andrii Palchuk, enquanto os funcionários da catedral retiravam documentos e itens valiosos do prédio, cujo piso foi inundado com água usada pelos bombeiros para extinguir o incêndio.

Palchuk disse que o dano foi causado por um impacto direto de um míssil russo que penetrou no prédio até o porão e causou danos significativos. Duas pessoas que estavam no local no momento do ataque ficaram feridas. "Mas, com a ajuda de Deus, vamos restaurá-la", disse Palchuk, caindo no choro.

A catedral pertence à Igreja Ortodoxa Ucraniana, que foi acusada de ter ligações com a Rússia. A igreja insistiu que é leal à Ucrânia, denunciou a invasão russa desde o início e até declarou sua independência de Moscou. Mas as agências de segurança ucranianas afirmaram que alguns membros da igreja ucraniana mantiveram laços estreitos com Moscou. Eles invadiram vários locais sagrados da igreja e depois postaram fotos de rublos, passaportes russos e folhetos com mensagens do patriarca de Moscou como prova de que alguns oficiais da igreja foram leais à Rússia. O centro histórico de Odessa foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco no início deste ano, apesar da oposição russa.

O Ministério da Defesa da Rússia disse no domingo que as forças russas atacaram locais em Odessa "onde atos terroristas contra a Federação Russa estavam sendo preparados".

O ministério afirmou em um comunicado que os ataques foram realizados com armas de alta precisão de longo alcance, baseadas no mar e no ar, e que há "mercenários estrangeiros" nos locais visados. Em uma declaração posterior, o ministério negou que seus ataques tivessem atingido a Catedral da Transfiguração, alegando que a destruição da catedral provavelmente se devia à "queda de um míssil guiado antiaéreo ucraniano".

Em contraste com as reivindicações da Rússia, a Igreja Ortodoxa Ucraniana disse que o ataque foi direto, escrevendo no Facebook que "um foguete russo atingiu o altar central".

Os ataques russos anteriores esta semana prejudicaram partes significativas das instalações de exportação em Odessa e nas proximidades de Chornomorsk e destruíram 60.000 toneladas de grãos, de acordo com o Ministério da Agricultura da Ucrânia.

Os ataques ocorreram dias depois que o presidente Vladimir Putin retirou a Rússia da Iniciativa de Grãos do Mar Negro, um acordo de guerra que permitiu que as exportações da Ucrânia chegassem a muitos países que enfrentam a ameaça da fome.

Putin prometeu retaliar contra Kiev por um ataque na segunda-feira na crucial Ponte Kerch que liga a Rússia à Península da Crimeia, que o Kremlin anexou ilegalmente em 2014.