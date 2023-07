GP da Hungria seguirá no calendário da F1 até 2032

O Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1, disputado desde 1986 no circuito de Hungaroring, prolongou sua presença no calendário até 2032, anunciaram neste sábado (22) os organizadores do Mundial, no âmbito do Grande Prêmio que será disputado neste fim de semana.

Este novo acordo vem acompanhado do anúncio de que Hungaroring "passará por um desenvolvimento significativo e obras de renovação nos próximos anos, principalmente a construção de um novo prédio dos boxes e uma nova arquibancada principal", declarou a promotora do campeonato, a Formule One, em um comunicado.

Anunciado no calendário até 2027, o Grande Prêmio da Hungria tem assim o seu contrato prorrogado por mais cinco anos.

Na pista, o sete vezes campeão mundial Lewis Hamilton (Mercedes), detém o recorde de vitórias na Hungria com oito triunfos.

