Messi começa no banco em primeiro jogo pelo Inter Miami

O astro Lionel Messi começará no banco de reservas em seu primeiro jogo pelo Inter Miami, nesta sexta-feira (21), na abertura da Leagues Cup contra o Cruz Azul, do México.

Messi, de 36 anos, iniciou os treinos com a nova equipe no início da semana. Os fãs do futebol esperam que o craque argentino atue por alguns minutos diante de seus novos torcedores no estádio DRV PNK, em Fort Lauderdale.

O veterano volante espanhol Sergio Busquets, contratado recentemente pelo Inter Miami, também não aparece entre os titulares da equipe treinada pelo argentino Gerardo Martino.

O confronto entre o Inter Miami e o Cruz Azul, com início previsto para as 21h00, horário de Brasília, irá inaugurar a nova Leagues Cup, um torneio que reúne pela primeira vez as 47 equipes da MLS (Liga dos Estados Unidos) e da Liga MX (Liga mexicana).

A competição, que será integralmente disputada nos Estados Unidos e Canadá até a final (19 de agosto), ganhou atratividade global com a decisão de Messi de começar uma nova etapa da carreira em Miami após deixar o Paris Saint-Germain.

