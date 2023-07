Sevilla vence Independiente del Valle nos pênaltis no 'Desafio de Clubes' da Uefa-Conmebol

O espanhol Sevilla foi o vencedor do novo duelo organizado em parceria por Uefa e a Conmebol, o 'Desafio de Clubes', ao vencer nesta quarta-feira (19) em casa o equatoriano Independiente del Valle (4-1 nos pênaltis após empate em 1 a 1).

O goleiro sérvio Marko Dmitrovic foi o herói da noite ao defender duas cobranças dos visitantes: do argentino Lorenzo Faravelli e do boliviano Marcelo Martins Moreno. Do time equatoriano somente Michael Hoyos converteu a sua.

O pênalti que garantiu a vitória do Sevilla, que não errou nenhuma cobrança, foi cobrado pelo argentino Alejandro 'Papu' Gómez.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Sevilla conseguiu forçar a disputa de pênaltis - o regulamento da partida não incluía prorrogação - ao empatar nos acréscimos (90+1') por meio de Pedro Ortiz, depois de o Independiente del Valle abrir o placar por meio do argentino Lautaro Díaz, aos 10 minutos.

O atual campeão da Liga Europa bateu assim o vencedor da última Copa Sul-Americana e conquistou um troféu que se insere nos projetos de colaboração que a Uefa e a Conmebol têm promovido nos últimos anos.

dr/aam