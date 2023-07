Ataque a tiros deixa três mortos em Auckland, sede da copa do mundo Feminina

Ataque a tiros deixa pelo menos três pessoas mortas e seis feridas no centro de Auckland, Nova Zelândia, nesta quarta-feira, 19. O atirador também foi morto, segundo confirmou a polícia ao New Zealand Herald.

O ataque a tiros coincide com a abertura da Copa do Mundo Feminina na Nova Zelândia e Austrália, cuja primeira partida será realizada na noite desta quinta-feira, 20, em Auckland entre a seleção local e a Noruega.

A troca de tiros aconteceu perto do hotel da seleção da Noruega e a 5km do estádio da abertura da Copa do Mundo.

De acordo com informações divulgadas pelo primeiro-ministro da Nova Zelândia, Chris Hipkins, o ataque não teve motivação política ou ideológica. Pelo menos um policial estava entre os feridos.

As autoridades disseram que o torneio ocorrerá conforme planejado e que não houve qualquer ameaça para as seleções. "Os moradores de Auckland e aqueles que estão assistindo ao redor do mundo podem ter certeza de que a polícia neutralizou a ameaça e que não está procurando mais ninguém em relação ao incidente", disse Hipkins.

Os moradores de Auckland foram orientados a ficar em casa. "Esta é uma situação assustadora para os moradores de Auckland em seu trajeto para o trabalho na manhã de quinta-feira (horário local). Por favor, fiquem em casa e evitem viajar para o centro da cidade", disse o prefeito de Auckland, Wayne Brown, em um tweet.

Várias ruas de Auckland foram isoladas, todos os serviços de transportes marítimos para a cidade foram cancelados e os ônibus que passam por algumas áreas da cidade foram também desviados, de acordo com as autoridades.