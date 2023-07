Abertura da Copa feminina é mantida após ataque a tiros em Auckland, diz premiê da Nova Zelândia

O primeiro-ministro da Nova Zelândia, Chris Hipkins, garantiu nesta quinta-feira (20) que a abertura da Copa do Mundo Feminina em Auckland está mantida conforme o previsto depois de um ataque a tiros nesta cidade que deixou três mortos, incluindo o atirador, e cinco feridos.

A polícia disse que o ataque no centro de Auckland foi um "incidente isolado" e Hipkins enfatizou que não havia ameaça à segurança nacional.

O homem não identificado invadiu um prédio em construção no início da manhã, matando duas pessoas e ferindo pelo menos cinco.

Um policial estava entre os feridos e foi levado às pressas para o hospital. Seu estado de saúde era considerado estável. Não ficou imediatamente claro como o atirador morreu ou sua motivação.

Os moradores de Auckland aguardavam este dia 20 de julho como o pontapé inicial para um mês de futebol que mostraria sua cidade e país ao mundo. Em vez disso, foram acordados pelo som de sirenes da polícia e helicópteros sobrevoando.

O primeiro-ministro Chris Hipkins expressou choque e "profunda tristeza" com o raro ataque a tiros na Nova Zelândia. No entanto, ele insistiu que o torneio, que está sendo organizado junto com a Austrália, poderá seguir em frente.

"Os moradores de Auckland e aqueles que assistem ao redor do mundo podem ter certeza de que a polícia neutralizou a ameaça e que não está procurando mais ninguém em relação ao incidente", disse ele.

Hipkins disse que "a avaliação das autoridades é de que não há risco à segurança nacional. Não há mudança no nível de ameaça à segurança nacional da Nova Zelândia".

"O governo conversou com os organizadores da Fifa e o torneio continuará", garantiu ele. "A segurança dos neozelandeses e a segurança de nossos visitantes são nossas prioridades".

Várias seleções estão na maior cidade da Nova Zelândia, incluindo a dos Estados Unidos, que afirmou que todas as suas jogadoras e funcionários foram contabilizados e estão seguros.

O hotel da seleção norueguesa fica próximo ao local do ataque. A equipe disse que também saiu ilesa e "está tudo tranquilo no plantel".

