Comunicado do Business Wire :Sims Limited

Sims Limited (ASX: SGM), líder mundial em sustentabilidade e facilitador da economia circular, anunciou hoje que foi incluída na FTSE4Good Index Series.

Criada pelo índice mundial e provedor de dados FTSE Russell, a FTSE4Good Index Series foi concebida para medir o desempenho de empresas que demonstram intensas práticas ambientais, sociais e de governança (ESG). Os índices FTSE4Good são utilizados por uma ampla gama de participantes do mercado para criar e avaliar fundos de investimento responsáveis e outros produtos. As avaliações da FTSE Russell estão baseadas no desempenho em áreas como Governança Corporativa, Saúde e Segurança, Anticorrupção e Mudanças Climáticas. As empresas incluídas na FTSE4Good Index Series satisfazem vários critérios ambientais, sociais e de governança.

"Estar incluída na FTSE4Good Index Series é um reconhecimento bem-vindo de nossos esforços contínuos para operar nossos negócios de modo seguro, sustentável, ético e transparente", disse Elise Gautier, diretora de risco e sustentabilidade do grupo. "Continuamos avançando em nossas metas e ambições nas áreas ambiental, social e de governança em linha com nosso propósito de criar um mundo sem resíduos para preservar nosso planeta."

Os alvos estratégicas de crescimento da Sims Limited estão incorporados em sua estratégia de sustentabilidade, demonstrando que seu portfólio de negócios pode gerar crescimento enquanto permite um futuro circular de baixo carbono. Durante o ano, a Sims Limited fez um grande progresso em seus compromissos, incluindo a mudança para energia renovável, a fim de operar locais na América do Norte, publicando seu primeiro relatório de transparência fiscal e se comprometendo com a Visão 40:40 para liderança equilibrada de gênero até 2030.

A inclusão na FTSE4Good Index Series continua reconhecendo a liderança em sustentabilidade da Sims Limited. As realizações de sustentabilidade da empresa também foram reconhecidas por outros índices e classificações importantes, como o DJSI Sustainability Index, CDP Climate leadership, a lista APAC do 2023 Financial Times Climate Leaders, a lista dos EUANewsweek's Most Responsible Companies, a lista As You Sow Carbon Clean200 e a lista de empresas mais sustentáveis do Corporate Knights Global100.

Para saber mais sobre como a Sims Limited agrega valor social, ambiental e econômico, acesse FY22 Sustainability Reporting Suite (Conjunto de Relatórios de Sustentabilidade do Ano Fiscal 2022) da empresa.

Sobre a Sims LimitedFundada em 1917, a Sims Limited é líder mundial em sustentabilidade e facilitador da economia circular, empregando 4.400 funcionários e operando em mais de 200 instalações em 15 países. As ações ordinárias da empresa estão cotadas na Bolsa de Valores da Austrália (ASX: SGM), e suas 'American Depositary Shares' (Ações Depositárias dos EUA) são cotadas no mercado de balcão nos EUA (USOTC: SMSMY). O propósito da empresa de criar um mundo sem desperdício para preservar nosso planeta, é o que a motiva a inovar constantemente e oferecer novas soluções na economia circular a consumidores, empresas, governos e comunidades ao redor do mundo. Para mais informação, acesse www.simsltd.com.

