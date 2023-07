Bebê morre de overdose após mãe dar mamadeira com fentanil nos EUA

Um bebê de nove meses morreu após a mãe de 17 anos dar para ele uma mamadeira com fentanil no condado de Nassau, Flórida (Estados Unidos). O fentanil é um forte opióide utilizado para o alívio da dor em hospitais, mas que tem sido usado ilegalmente pelos efeitos de bem-estar. O caso foi divulgado pelo xerife Bill Leeper na ABC News.

O caso ocorreu no dia 26 de junho, quando o xerife foi acionado para atender um bebê que estava desacordado. Após técnicas de reanimação sem sucesso, ele foi levado a um hospital em Jacksonville, onde foi declarado morto. A mãe, uma adolescente de 17 anos, a princípio disse aos policiais que desconhecia o que poderia ter afetado a criança.

No dia 10 de julho, a perícia identificou altas doses de fentanil no sistema sanguíneo do bebê: 29 nanogramas por mililitro de sangue — de acordo com o xerife, três nanogramas são suficientes para uma dose fatal.

Um dia depois do resultado da perícia, a mãe confessou que havia misturado o que pensava ser cocaína na fórmula da mamadeira. O objetivo da adolescente era fazer com que a criança dormisse rapidamente, para ela também poder descansar.

A investigação segue em andamento, mas a unidade de narcóticos já identificou fentanil na mamadeira utilizada no dia da morte. A adolescente foi detida acusada de homicídio qualificado e posse de substância controlada. Segundo o xerife Bill Leeper, a menina suspeita estar grávida novamente.