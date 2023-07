Vasco anuncia oficialmente contratação do técnico argentino Ramón Díaz

O Vasco anunciou oficialmente neste sábado (15) a contratação do técnico argentino Ramón Díaz, que chega com a missão de manter a equipe na primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

"O Vasco da Gama acertou a contratação de um novo técnico para a equipe profissional. Trata-se do argentino Ramón Díaz, de 63 anos", informou o clube em um comunicado.

Segundo a nota, Díaz conheceu na última quarta-feira o centro de treinamento Moacyr Barbosa e nos dois dias seguintes comandou os treinos da equipe junto com sua comissão técnica.

O treinador argentino estava livre no mercado desde maio, quando deixou o Al-Hilal da Arábia Saudita, onde estava desde fevereiro de 2022.

Com a chegada ao cruzmaltino, Díaz inicia sua segunda experiência pelo futebol brasileiro, depois de uma breve passagem pelo Botafogo em novembro de 2020.

Por motivos de saúde, ele nunca chegou a comandar o Glorioso e seu filho e assistente, Emiliano Díaz, dirigiu a equipe por três partidas antes de ambos serem demitidos, apenas três semanas depois de chegarem ao clube.

Atualmente, o Vasco está na zona de rebaixamento do Brasileirão, na 19ª posição, com apenas duas vitórias em 14 rodadas.

