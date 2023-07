Kosovo: opositor joga água em premiê e políticos brigam no Parlamento

Uma briga eclodiu no parlamento de Kosovo nesta quinta-feira, 13, depois que um legislador da oposição jogou água no primeiro-ministro, Albin Kurti. Ele estava no púlpito falando sobre medidas do governo para diminuir as tensões com os sérvios étnicos no norte do país.

Kurti falava que estava aplicando a lei e a ordem no norte de Kosovo com o envio de policiais e novos prefeitos de etnia albanesa. O legislador Mergim Lushtaku, do Partido Democrático do Kosovo (PDK), abordou, então, o primeiro-ministro e jogou água nele. Como resposta, o vice-primeiro-ministro Besnik Bislimi, jogou uma garrafa de água no parlamentar. A partir disso, deu-se início a briga generalizada, com troca de socos entre dezenas de parlamentares.

Antes disso, os ânimos já estavam acalorados. Segundo o portal Koha, a deputada Ganimete Musliu, do PDK, colocou na frente do púlpito uma foto do rosto do primeiro-ministro com um nariz comprido, em referência ao Pinóquio, e seus colegas gritaram em coro "desprezível" e "fraudador". O vice de Kurti, Beslimi, logo rasgou o desenho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A mídia local informou que Kurti foi escoltado para fora do salão durante o caos. Quando a sessão do parlamento recomeçou após quatro horas, a oposição impediu que os legisladores do governo tomassem a palavra e exibiu cartazes de zombaria de Kurti e outro legislador. Seguiu-se outra breve briga, rapidamente interrompida pelos seguranças.

De acordo com a imprensa de Kosovo, a Procuradoria Básica em Pristina anunciou que iniciou investigações sobre o conflito. No comunicado, o órgão também disse que autorizou a polícia a realizar todas as diligências de investigação necessárias, incluindo o recolhimento de depoimentos das partes envolvidas neste caso.

Os partidos de oposição de Kosovo criticaram as políticas de Kurti no norte, que prejudicariam as relações com os principais aliados ocidentais. Os Estados Unidos e a União Europeia pressionaram Kurti para ajudar a acalmar a situação depois que a violência estourou em maio, após prefeitos de etnia albanesa apoiados pela polícia assumirem o cargo depois de uma eleição que a maioria de etnia sérvia na área boicotou amplamente.

Dezenas de pessoas ficaram feridas em confrontos entre os sérvios locais e a polícia de Kosovo e as forças de paz lideradas pela Otan, alimentando temores de um conflito semelhante ao de 1998-99, que matou mais de 10 mil pessoas. Fonte: Associated Press.